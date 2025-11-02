ڈسٹرکٹ پولیس کی ہفتہ وار کارروئیاں،82ملزمان گرفتار
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس کی ایک ہفتے کے دوران کارروائیاں، 82 ملزمان گرفتار کرلیے گئے تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اسٹریٹ کرمنلز، منشیات فروشوں اور مفرور ملزمان کے خلاف کارروائیوں میں 82 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔
ترجمان ایسٹ پولیس کے مطابق پولیس اور ملزمان کے درمیان 6 مقابلے بھی ہوئے جن میں 7 زخمی حالت میں گرفتار ہوئے جبکہ مجموعی طور پر 10 ملزمان کو مقابلوں کے بعد حراست میں لیا گیا۔پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں 32 اسٹریٹ کرمنلز، 11 منشیات فروش، 7 گٹکا ماوا فروش اور ایک شراب فروش شامل ہے ۔ کارروائیوں کے دوران ملزمان کے قبضے سے 29 پستول، ایک رائفل، 2,290 گرام چرس، 149 گرام آئس، 97 گرام ہیروئن، اور شراب کی دو بوتلیں برآمد کی گئیں۔