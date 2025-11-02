صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ پولیس کی ہفتہ وار کارروئیاں،82ملزمان گرفتار

  • کراچی
ڈسٹرکٹ پولیس کی ہفتہ وار کارروئیاں،82ملزمان گرفتار

کراچی (اسٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس کی ایک ہفتے کے دوران کارروائیاں، 82 ملزمان گرفتار کرلیے گئے تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اسٹریٹ کرمنلز، منشیات فروشوں اور مفرور ملزمان کے خلاف کارروائیوں میں 82 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

 ترجمان ایسٹ پولیس کے مطابق پولیس اور ملزمان کے درمیان 6 مقابلے بھی ہوئے جن میں 7 زخمی حالت میں گرفتار ہوئے جبکہ مجموعی طور پر 10 ملزمان کو مقابلوں کے بعد حراست میں لیا گیا۔پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں 32 اسٹریٹ کرمنلز، 11 منشیات فروش، 7 گٹکا ماوا فروش اور ایک شراب فروش شامل ہے ۔ کارروائیوں کے دوران ملزمان کے قبضے سے 29 پستول، ایک رائفل، 2,290 گرام چرس، 149 گرام آئس، 97 گرام ہیروئن، اور شراب کی دو بوتلیں برآمد کی گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم کی کاشت،اہداف کے حصول کیلئے اقدامات تیز

سردیوں میں ٹریفک دباؤ سے نمٹنے کیلئے پولیس متحرک

کوٹ مومن : 12کروڑ سے سہولت بازار کی تعمیر شروع

کمشنر سرگودھا کا مریم نواز ہیلتھ کلینک کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ

سرقہ مویشی کے مقدمات میں مطلوب 3رکنی گینگ گرفتار

ساہیوال میں بیرسٹر تیمور کا شاندار استقبال ڈھول کی تھاپ پر کار کنوں کا رقص

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل