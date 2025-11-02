صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نفرتیں کم کرنے کے لیے صوفی ازم عام کرنا ہوگا،شاداب رضا

  • کراچی
کراچی(این این آئی) سربراہ پاکستان سنی تحریک محمد شاداب رضانقشبندی کا کہنا تھا کہ عالم اسلام کو نہتے مظلوم فلسطینیوں کامددگار بننا چاہیے، مقبوضہ کشمیر و فلسطین کے عوام پاکستان سے بڑی توقعات رکھتے ہیں۔۔۔

 قومی قیادت کو غیروں سے اْمیدیں باندھنے کی بجائے خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا،پاکستان کی آزادی، خودمختاری اور باوقار مقام کے حصول کے لیے ملک میں سیاسی، اقتصادی، انتظامی بحرانوں کاخاتمہ ناگزیر ہے ۔بیان میں انہوں نے کہا کہ اولیاء اللہ کے آستانے ، دینی مدارس اور مساجد اسلام کا روشن مینارہیں جہاں سے ہر وقت محبت پیار اخوت اور بھائی چارگی کا درس دیا جاتا ہے ،اتحاد اہل سنت کے لیے عملی جدوجہد میں ہر صورت اپنا کردار ادا کریں گے ،معاشرے میں نفرتوں کو کم کرنے کے لیے صوفی ازم کو تعلیمی اداروں یونیورسٹیوں کالجز اور معاشرے میں عام کرنا ہوگا۔

 

