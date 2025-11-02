عبدالستار وِسترو کارو کاری فوکل پرسن مقرر
کراچی(اسٹاف رپورٹر)محکمہ انسانی حقوق حکومتِ سندھ نے معروف ادیب عبدالستار وِسترو کو صوبہ سندھ بھر کے لیے کارو کاری (اعزازی بنیاد پر) فوکل پرسن مقرر کیا ہے۔
یہ تقرری محکمہ کے اس مینڈیٹ کے تحت کی گئی ہے جس کا مقصد انسانی حقوق کا فروغ و تحفظ اور نقصان دہ روایتی رسم و رواج سے جنم لینے والی انسانی حقوق کی پامالیوں، خصوصاً غیرت کے نام پر ہونے والے تشدد، کی نگرانی کرنا ہے ۔عبدالستار وِسترو نے انسانی حقوق، خواتین کے بااختیار ہونے اور سماجی انصاف کے لیے قابلِ تعریف خدمات انجام دی ہیں۔ اپنی تحریروں، عوامی آگاہی مہمات اور کمیونٹی سطح پر کی جانے والی کوششوں کے ذریعے انہوں نے ہمیشہ کارو کاری اور غیرت کے نام پر ہونے والے دیگر مظالم کے خلاف آواز بلند کی ہے ۔