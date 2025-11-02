وقارمہدی کا آفتاب شعبان میرانی کے انتقال پراظہار افسوس
کراچی (اے پی پی)پاکستان پیپلزپارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری سینیٹر وقار مہدی نے سابق وزیر اعلی سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما آفتاب شعبان میرانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیاہے۔
ہفتہ کو اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ آفتاب شعبان میرانی کی وفات سے پیپلز پارٹی ایک مخلص اور وفادار رہنما سے محروم ہوگئی ہے ۔ مرحوم کی جدوجہد اور عوامی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔انہوں نے کہا کہ آفتاب شعبان میرانی کو نہ صرف پیپلز پارٹی کے باکردار اور وفادار ساتھی بلکہ اصول پسند سیاستدان کے طور پریاد رکھا جائے گا۔