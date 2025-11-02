صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
وقارمہدی کا آفتاب شعبان میرانی کے انتقال پراظہار افسوس

کراچی (اے پی پی)پاکستان پیپلزپارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری سینیٹر وقار مہدی نے سابق وزیر اعلی سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما آفتاب شعبان میرانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیاہے۔

ہفتہ کو اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ آفتاب شعبان میرانی کی وفات سے پیپلز پارٹی ایک مخلص اور وفادار رہنما سے محروم ہوگئی ہے ۔ مرحوم کی جدوجہد اور عوامی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔انہوں نے کہا کہ آفتاب شعبان میرانی کو نہ صرف پیپلز پارٹی کے باکردار اور وفادار ساتھی بلکہ اصول پسند سیاستدان کے طور پریاد رکھا جائے گا۔

 

