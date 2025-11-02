مقابلوں کے دوران 6 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار
ملزمان سے اسلحہ، موبائل فونز، نقدی اور مسروقہ موٹرسائیکل برآمد ملزم کو جناح اسپتال منتقل کردیا گیا ہے ، اسلحہ فارنزک کے لیے روانہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر) مختلف علاقوں میں پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز کے درمیان مقابلوں کے دوران 6 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے ۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فونز، نقدی اور چھینی گئی موٹرسائیکل برآمد کرلی۔ تفصیلات کے مطابق ضلع ملیر ابراہیم حیدری کے علاقے بے نظیر چوک کے قریب گشت پر مامور پولیس پارٹی پر مسلح ملزمان نے فائرنگ کردی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک ملزم علی حسن عرف علی شیدی زخمی حالت میں گرفتار ہوا جبکہ اس کا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔ ترجمان ضلع ملیر پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے ایک پستول بمعہ ایمونیشن، موبائل فونز اور نقدی برآمد ہوئی۔
گرفتار ملزم کو جناح اسپتال منتقل کردیا گیا ہے ، جبکہ اسلحہ فارنزک کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے ۔ دوسری جانب کورنگی کریک روڈ پر مبینہ مقابلے کے نتیجے میں ملزم نبیل احمد ولد شیر محمد زخمی حالت میں گرفتار کرلیا گیا، جب کہ اس کا ساتھی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہوگیا۔ ملزم کے قبضے سے ایک 30 بور پستول گولیاں، میگزین اور موبائل فون برآمد ہوئے ۔اسی طرح تیموریہ میں پولیس نے چیکنگ کے دوران موٹرسائیکل سوار دو مشتبہ افراد کو رکنے کا اشارہ کیا، جنہوں نے فرار ہونے کی کوشش کے دوران پولیس پر فائرنگ کردی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ کے دوران دونوں ملزمان زخمی حالت میں گرفتار کرلئے گئے ۔ ملزمان کی شناخت عمران قریشی اور محمد مبارک کے نام سے کرلی گئی۔