رینجرز کے جرائم کی روک تھام کے لیے آپریشنز جاری

  • کراچی
کراچی ( اسٹاف رپورٹر)پاکستان رینجرز (سندھ) کا جرائم کی روک تھام کے لیے آپریشنز کا سلسلہ جاری۔ ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق پاکستان رینجرز (سندھ) نے۔۔۔

 خفیہ معلومات کی بنیاد پر کراچی کے علاقے نیاآباد سے دورانِ اسنیپ چیکنگ لیاری گینگ وار (وصی اللہ لاکھوگروپ) سے تعلق رکھنے والے ملزم تنویرعرف ولری ولد فقیر محمد کو گر فتا ر کر لیا۔ابتدائی تفیش کے مطابق ملزم موسٰی لین لیاری میں ایک بلڈر کو بھتے کی پرچی دینے میں ملوث ہے ۔تفصیلات کے مطابق ملزم جنوری 2025 میں پولیس مقابلے میں مطلوب تھا،جس کی ایف آئی آر تھانہ پاک کالونی میں درج ہے ۔ملز م کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے خلاف بھی تھانہ پاک کالونی میں ایف آئی آر درج ہے ۔ملزم ایک عادی مجرم ہے اور رینجرز کے ہاتھو ں 2024 میں جیل جاچکا ہے ۔

 

