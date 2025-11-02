ای چالان سسٹم متعصبانہ پالیسیوں کا تسلسل قرار
کراچی کومعاشی و انتظامی شکنجے میں جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہےشہری سندھ کے لیے نیا عذاب قبول نہیں کیا جا سکتا،شوکت فاروقی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ای چالان سسٹم کو پیپلز پارٹی کی متعصبانہ پالیسیوں کا تسلسل قرار دیتے ہوئے مہاجر قومی موومنٹ کے وائس چیئرمین شوکت اللہ فاروقی نے کہا ہے کہ ای چالان شہری سندھ کے لیے ایک نیا عذاب اور نفسیاتی دباؤ ہے جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ شوکت اللہ فاروقی نے کراچی پریس کلب کے صحافیوں کے ایک وفد سے آفاق احمد کی رہائش گاہ پر ملاقات کی، جہاں انہوں نے حکومت سندھ کی جانب سے نافذ کردہ ای چالان سسٹم اور کراچی میں شہریوں پر بڑھتے ہوئے مالی بوجھ پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پیپلز پارٹی کا دوہرا نظام حکمرانی شہری اور دیہی سندھ کی تقسیم کو مزید گہرا کر رہا ہے ۔
اور کراچی کو مسلسل معاشی و انتظامی شکنجے میں جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے ۔ شوکت فاروقی نے کہا کہ سیف سٹی منصوبے کے نام پر کراچی کے عوام پر ای چالان کی شکل میں نیا عذاب مسلط کر دیا گیا ہے ، جو دراصل شہریوں کو ریلیف دینے کے بجائے ان کی زندگیوں کو مزید مشکل بنانے کی پالیسی ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی ملک کو 70 فیصد سے زائد ریونیو دیتا ہے مگر بدلے میں اسے بد ترین ٹریفک نظام، ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور بڑھتا ہوا اسٹریٹ کرائم ملتا ہے ۔ ای چالان سسٹم ناقص اور غیر فعال ہے ، جس میں غلط چالانوں اور من مانی جرمانوں کی شکایات روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔