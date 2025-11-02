صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ای چالان سسٹم کے بعد قوانین پرعمل ہونے لگا

  • کراچی
ای چالان سسٹم کے بعد قوانین پرعمل ہونے لگا

خالی سڑکیں ہونے کے باوجود گاڑیاں ٹریفک سگنل پر رک رہی ہیںسب سے زیادہ کارسوار قوانین پرعمل کررہے ہیں،ذرائع ٹریفک پولیس

کراچی(آئی این پی) شہر قائد میں شاہراہوں پر لگے کیمروں کی مدد سے کیے جانے والے ٹریفک ای چالان کے باعث شہری ٹریفک قوانین پرعمل کرنے لگے ۔ تفصیلات کے مطابق کیمروں کی مدد سے کیے جانے والے ٹریفک ای چالان کے باعث خالی سڑکوں کے باوجود گاڑیاں ٹریفک سگنل پر رک رہی ہیں۔ٹریفک پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ شارع فیصل،کلفٹن، میٹروپول و دیگر مقامات پر ٹریفک قوانین پر عمل ہونے لگا، سب سے زیادہ کارسوار شہری قوانین پرعمل کررہے ہیں۔دوسری جانب کراچی میں ٹریفک ای چالان سے متعلق حیرت انگیز مگر خوشگوار واقعہ پیش آیا۔چار سال قبل چوری ہونے والی موٹرسائیکل کا ای چالان اس کے اصل مالک کے گھر پہنچا دیا گیا۔مذکورہ موٹر سائیکل مالک کا کہنا ہے کہ چار سال قبل ٹیپو سلطان روڈ سے موٹر سائیکل چوری ہوئی تھی، 27 اکتوبر کو ہیلمٹ نہ پہننے پر 5 ہزار روپے کا ای چالان بھیجا گیا ہے۔

موٹر سائیکل چوری ہونے کی انٹری بھی ٹیپو سلطان تھانے میں کرائی تھی، مسروقہ موٹر سائیکل سڑکوں پر رواں دواں ہے لیکن پولیس نے اب تک نہ برآمد کروائی اور نہ ہی اس کیس پر کام کیا۔علاوہ ازیں کراچی میں ای چالان سسٹم کے ابتدائی چار روز کے دوران ہیوی گاڑیوں کے 416 چالان کیے گئے ،جن کا مجموعی جرمانہ81 لاکھ 60 ہزار روپے ہے ۔تفصیلات کے مطابق اوور اسپیڈنگ اور سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی پرسب سے زیادہ چالان ہوئے ، ہیوی گاڑیوں کی تیز رفتاری پر297،سیٹ بیلٹ نہ لگانے پر 111 چالان کیے گئے ۔ای چالان کی رقم زیادہ ہونے پر جماعت اسلامی کا احتجاج، سٹی کونسل میں قرارداد پیش لین سے ہٹنے ، غلط پارکنگ اور دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال پر 1 ایک چالان کیا گیا، ذرائع کا کہنا ہے چار روز کے دوران 25 ڈمپرز کے خلاف بھی چالان اور بھاری جرمانے کیے گئے ۔

 

