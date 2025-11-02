ضلعی عدالت کے انتظامی افسر کے خلاف کارروائی سے متعلق درخواست نمٹا دی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ نے ضلعی عدالت کے انتظامی افسر کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی سے متعلق درخواست نمٹا دی، عدالت نے قرار دیا کہ نگرانی جج کی جانب سے شکایت پر تحقیقاتی احکامات دینا دائرہ اختیار سے باہر تھا تاہم جمع شدہ مواد محفوظ رکھا جائے گا اور متعلقہ اتھارٹی اس پر فیصلہ کرے گی۔
جسٹس محمد فیصل کمال عالم اور جسٹس محمد حسن اکبر پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سابق سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ کورٹ ایسٹ محمد عارف درانی کی دائر آئینی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا تھا کہ ان کے خلاف نامعلوم شکایت پر کارروائی شروع کی گئی، جو کہ غیر قانونی ہے اور نگرانی جج اس حوالے سے حکم جاری کرنے کے مجاز نہیں تھے ۔درخواست گزار کے وکلا نے موقف اپنایا کہ 19 جون 2025 کو ایم آئی ٹی 2 کی جانب سے ضلعی و سیشن جج ایسٹ کو ہدایات جاری کی گئیں کہ درخواست گزار کے اثاثوں، بینک اکاؤنٹس اور سفری ریکارڈ کی تفصیلات فراہم کی جائیں، جو غیر قانونی اقدام ہے ۔ دوسری جانب رجسٹرار آفس نے مؤقف اختیار کیا کہ شکایات چیف جسٹس کے روبرو رکھنے کا طریقہ کار طے ہے تاہم معاملہ درست چینل سے نہ گزرا اور براہِ راست نگرانی جج کے سامنے پیش کردیا گیا۔