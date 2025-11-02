سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد پوسٹ کے ملزم کی درخواستِ ضمانت منظور
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ نے سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد پوسٹ کرنے کے الزام میں گرفتار ملزم طحہٰ ناصر کی درخواستِ ضمانت منظور کرتے ہوئے 2 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکوں کے عوض رہائی کا حکم دے دیا۔
ایف آئی اے کی جانب سے درج مقدمے میں گرفتار ملزم کی درخواستِ ضمانت کی سماعت کے دوران ملزم کے وکیل راجا حسن نواز نے موقف اختیار کیا کہ ملزم پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد اور غلط ہیں۔ وکیلِ صفائی نے کہا کہ طحہٰ ناصر کسی گروہ یا منظم نیٹ ورک کا حصہ نہیں اور نہ ہی کسی جرم میں ملوث رہا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرائل کورٹ نے حقائق کا جائزہ لیے بغیر درخواستِ ضمانت مسترد کی جبکہ ملزم کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں۔ وکیلِ صفائی نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ایف آئی اے کی جانب سے درج مقدمہ تعصب اور غلط فہمی پر مبنی ہے ۔ ملزم نے کبھی توہین آمیز مواد پوسٹ نہیں کیا اور نہ ہی کسی ایسی سرگرمی میں ملوث رہا جو مذہبی جذبات مجروح کرنے کا باعث بنے ۔ وکیل نے استدعا کی کہ ملزم طالبِ علم ہے ، اس کے خلاف ثبوت ناکافی ہیں لہٰذا ضمانت پر رہائی دی جائے تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے ۔