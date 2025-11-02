صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی ثقافتی میلے کے دوسرے روز کانمائش سے آغاز

  • کراچی
آرٹ بین الاقوامی زبان ہے کوئی رنگ، مذہب نہیں ہوتا،چیف سیکریٹری فیسٹیول میں کلچر ڈپلومیسی بیٹوین پاکستان اینڈ نیپال پر نشست کا بھی اہتمام

کراچی(اسٹاف رپورٹر)آرٹس کونسل کے زیرِ اہتمام 39 روزہ ورلڈ کلچر فیسٹیول 2025ئکے دوسرے روز کا آغاز آرٹ پر مبنی نمائش سے احمد پرویز آرٹ گیلری میں کیا گیا۔نمائش کا افتتاح مہمانِ خصوصی چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ نے کیا۔صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ، نیپال کی سفیر ریٹا دھتل اور ارجنٹینا کے سفیر لیو پولوڈو فرانسسکو ساہوز بھی ان کے ہمراہ تھے ۔فن پاروں کی نمائش میں ارجنٹینا، بنگلادیش اور کوموروس کے مصوروں کا کام پیش کیا گیا۔اس موقع پر مہمانِ خصوصی چیف سیکریٹری سندھ نے نمائش میں اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ آرٹ ایک بین الاقوامی زبان ہے ، آرٹ کا کوئی رنگ، کوئی مذہب اور کوئی زبان نہیں ہوتی، میں یہاں تمام ملکوں کے آرٹسٹ اور عوام کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہوں۔

نیپال کی سفیر ریٹا دھتل نے کہا کہ یہ نیپال کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں، ہم نیپال کی شارٹ فلمیں بھی فیسٹیول میں دکھا رہے ہیں۔ارجنٹینا کے سفیر لیوپولڈو فرانسسکو ساہوز نے اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ آرٹسٹ فن کے ذریعے اپنی ثقافت کا اظہار کرتے ہیں، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ارجنٹینا کے آرٹسٹ نے پاکستان کے کسی فیسٹیول میں شرکت کی ہے ۔آخر میں مہمانِ خصوصی چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ سمیت نمائش میں حصہ لینے والے بین الاقوامی آرٹسٹوں کو آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی جانب سے شیلڈ پیش کی گئی۔فیسٹیول میں کلچر ڈپلومیسی بیٹوین پاکستان اینڈ نیپال پر نشست کا اہتمام بھی کیا گیا۔

 

