عالمی ثقافتی میلے کے دوسرے روز کانمائش سے آغاز
آرٹ بین الاقوامی زبان ہے کوئی رنگ، مذہب نہیں ہوتا،چیف سیکریٹری فیسٹیول میں کلچر ڈپلومیسی بیٹوین پاکستان اینڈ نیپال پر نشست کا بھی اہتمام
کراچی(اسٹاف رپورٹر)آرٹس کونسل کے زیرِ اہتمام 39 روزہ ورلڈ کلچر فیسٹیول 2025ئکے دوسرے روز کا آغاز آرٹ پر مبنی نمائش سے احمد پرویز آرٹ گیلری میں کیا گیا۔نمائش کا افتتاح مہمانِ خصوصی چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ نے کیا۔صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ، نیپال کی سفیر ریٹا دھتل اور ارجنٹینا کے سفیر لیو پولوڈو فرانسسکو ساہوز بھی ان کے ہمراہ تھے ۔فن پاروں کی نمائش میں ارجنٹینا، بنگلادیش اور کوموروس کے مصوروں کا کام پیش کیا گیا۔اس موقع پر مہمانِ خصوصی چیف سیکریٹری سندھ نے نمائش میں اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ آرٹ ایک بین الاقوامی زبان ہے ، آرٹ کا کوئی رنگ، کوئی مذہب اور کوئی زبان نہیں ہوتی، میں یہاں تمام ملکوں کے آرٹسٹ اور عوام کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہوں۔
نیپال کی سفیر ریٹا دھتل نے کہا کہ یہ نیپال کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں، ہم نیپال کی شارٹ فلمیں بھی فیسٹیول میں دکھا رہے ہیں۔ارجنٹینا کے سفیر لیوپولڈو فرانسسکو ساہوز نے اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ آرٹسٹ فن کے ذریعے اپنی ثقافت کا اظہار کرتے ہیں، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ارجنٹینا کے آرٹسٹ نے پاکستان کے کسی فیسٹیول میں شرکت کی ہے ۔آخر میں مہمانِ خصوصی چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ سمیت نمائش میں حصہ لینے والے بین الاقوامی آرٹسٹوں کو آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی جانب سے شیلڈ پیش کی گئی۔فیسٹیول میں کلچر ڈپلومیسی بیٹوین پاکستان اینڈ نیپال پر نشست کا اہتمام بھی کیا گیا۔