منشیات کیس میں ملزم کی ضمانت پر رہائی کا حکم
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ نے منشیات کے مقدمے میں گرفتار ملزم امان اللہ کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ مقدمہ ضمانت کی دفعہ کے غیر ممانعتی شق میں آتا ہے لہٰذا غیر معمولی حالات نہ ہونے پر ضمانت سے انکار ممکن نہیں۔
جسٹس عمر سیال کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے ملزم امان اللہ کی درخواست ضمانت کی سماعت کی۔ ملزم کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ پولیس نے مؤکل کو 515 گرام چرس رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا تاہم وہ بے گناہ ہے اور لمبے ٹرائل کے باعث جیل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے ۔ ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل سندھ نے درخواست کی مخالفت کی، عدالت سے استدعا کی کہ ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں، لہٰذا ضمانت مسترد کی جائے ۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ چرس رکھنے کا مقدمہ باضابطہ قابل ضمانت نہیں تاہم قانون کے مطابق یہ کیس غیر ممانعتی شق میں آتا ہے ، ملزم کے خلاف ایسے شواہد نہیں جن کی بنیاد پر ضمانت سے انکار کیا جائے ۔ عدالت نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ امکان ہے کہ ملزم خود نشے کا عادی ہو اور اصل میں منشیات کا شکار ہو، ریاست کا یہ بھی فرض ہے کہ متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے ادارے قائم کرے ۔