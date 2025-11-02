صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات کیس میں ملزم کی ضمانت پر رہائی کا حکم

  • کراچی
منشیات کیس میں ملزم کی ضمانت پر رہائی کا حکم

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ نے منشیات کے مقدمے میں گرفتار ملزم امان اللہ کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ مقدمہ ضمانت کی دفعہ کے غیر ممانعتی شق میں آتا ہے لہٰذا غیر معمولی حالات نہ ہونے پر ضمانت سے انکار ممکن نہیں۔

 جسٹس عمر سیال کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے ملزم امان اللہ کی درخواست ضمانت کی سماعت کی۔ ملزم کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ پولیس نے مؤکل کو 515 گرام چرس رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا تاہم وہ بے گناہ ہے اور لمبے ٹرائل کے باعث جیل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے ۔ ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل سندھ نے درخواست کی مخالفت کی، عدالت سے استدعا کی کہ ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں، لہٰذا ضمانت مسترد کی جائے ۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ چرس رکھنے کا مقدمہ باضابطہ قابل ضمانت نہیں تاہم قانون کے مطابق یہ کیس غیر ممانعتی شق میں آتا ہے ، ملزم کے خلاف ایسے شواہد نہیں جن کی بنیاد پر ضمانت سے انکار کیا جائے ۔ عدالت نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ امکان ہے کہ ملزم خود نشے کا عادی ہو اور اصل میں منشیات کا شکار ہو، ریاست کا یہ بھی فرض ہے کہ متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے ادارے قائم کرے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

وزیراعظم کا وزیراعلیٰ کے پی کو مذاکرات کی دعوت دیناخوش آئند :ملک احمد

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاناظلم :جماعت اسلامی

داتا دربار سے توسیع ری ماڈلنگ کا آغاز

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کارروائی کیلئے ون ایپ متعارف

پاکستان جاگو تحریک کا اجلاس

نیپرا کا سولر کے نرخ کم کرنے کے منصوبے پر کام شروع

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل