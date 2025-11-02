سولجربازار میں سرکاری گرلز اسکول کی عمارت سربمہر
ایس بی سی اے نے جفلرسٹ گرلز سیکنڈری اسکول کی عمارت مخدوش قرار دی صبح اسکول پہنچنے پر اساتذہ اور طالبات نے اسکول کے دروازوں پر تالے دیکھے
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سولجر بازار میں واقع جفلرسٹ گرلز سیکنڈری اسکول کی عمارت کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی (ایس بی سی اے ) نے مخدوش قرار دیتے ہوئے سیل کردیا۔ ذرائع کے مطابق عمارت کو گزشتہ رات آٹھ بجے ایس بی سی اے کے عملے نے سیل کیا اور اس کے دروازوں پر نوٹس آویزاں کردیا گیا۔صبح اسکول پہنچنے پر اساتذہ اور طالبات نے دیکھا کہ اسکول کے دروازوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، جس کے بعد اسکول کے باہر اسمبلی لگائی گئی اور طالبات کو گھروں واپس بھیج دیا گیا۔اسکول انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں عمارت سیل کرنے سے متعلق کوئی پیشگی اطلاع یا نوٹس موصول نہیں ہوا تھا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اچانک کارروائی سے تدریسی عمل متاثر ہوا ہے۔
دوسری جانب ایس بی سی اے حکام نے تصدیق کی ہے کہ سولجر بازار میں واقع پلاٹ نمبر 325/1 اور 356 جی آر ای گارڈن ایسٹ کوارٹرز کو باقاعدہ طور پر سیل کیا گیا ہے ۔ حکام کا کہنا ہے کہ عمارت کو خطرناک حالت کے باعث بند کیا گیا ہے تاکہ کسی جانی نقصان سے بچا جا سکے ۔ایس بی سی اے کی جانب سے انتباہ جاری کیا گیا ہے کہ بلڈنگ کی حدود میں داخل ہونے پر قانون کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ادھر محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر اسکولز نے کہا ہے کہ اسکول کی عمارت سیل کرنے سے متعلق محکمہ تعلیم کو آگاہ نہیں کیا گیا، حالانکہ قواعد کے مطابق اس طرح کی کارروائی سے قبل محکمہ تعلیم کو پیشگی اطلاع دینا ضروری ہے ۔