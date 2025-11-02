وزیر بلدیات کی فائر اینڈسیفٹی اقدامات تیز کرنے کی ہدایت
آتشزدگی کے واقعات کی روک تھام کیلئے سخت نگرانی کی ضرورت ، ناصر شاہ عوامی آگاہی مہم ناگزیر ہے ،نیشنل فورم فارانوائرمنٹ کے وفد کی ملاقات
کراچی (این این آئی)وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ صوبے بھر میں فائراینڈ سیفٹی کے موثر اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے تمام متعلقہ ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ انہوں نے کہا کہ بڑھتے ہوئے آتشزدگی کے واقعات باعثِ تشویش ہیں، جنہیں روکنے کے لیے سخت نگرانی، بہتر منصوبہ بندی، اور عوامی آگاہی مہم وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ان خیا لات کا اظہار انہوں نے نیشنل فورم فار انوائرمنٹ اینڈ ہیلتھ کے صدرمحمد نعیم قریشی، نائب صدر انجینئر ندیم اشرف پر مشتمل وفد سے ملاقات کے موقع پر کیا ۔ اس موقع پر وزیر بلدیات نے 4 نومبر کو ہونے والی 15ویں فائر اینڈسیفٹی کانفرنس اور ایوارڈز تقریب میں بطورمہمانِ خصوصی شرکت کے لئے رضامندی کا اظہار کیا ۔سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ فائر بریگیڈ، بلدیاتی ادارے ، صنعت و تجارت کے نمائندے ، سول ڈیفنس، اور ریسکیو محکمے ایک جامع فائراینڈ سیفٹی آگاہی مہم کا حصہ بنیں گے۔
تاکہ عوام، فیکٹری مالکان، اور تجارتی ادارے حفاظتی اصولوں پر عمل کریں۔ محمد نعیم قریشی نے کہا کہ کراچی، جو ملک کا سب سے بڑا صنعتی و تجارتی مرکز ہے ، بدقسمتی سے فائر سیفٹی کے بحران سے سب سے زیادہ متاثر ہے ۔ اعداد و شمار کے مطابق، 2023 میں شہر میں 2,228 جبکہ نومبر 2024 تک 2,900 سے زائد آتشزدگی کے واقعات رپورٹ ہوئے ، جن میں سے 90 فیصد ناقص حفاظتی انتظامات اور غفلت کے باعث پیش آئے ۔انجینئر ندیم اشرف نے بتایا کہ نیشنل فورم گزشتہ 15 سالوں سے فائر سیفٹی اینڈ سکیورٹی کانفرنس منعقد کر رہا ہے ، جس سے ہزاروں سیفٹی پروفیشنلز نے استفادہ حاصل کیا۔انہوں نے کہا کہ رواں سال کی کانفرنس میں حکومتی نمائندے ، صنعتی ادارے ، فائر سیفٹی ماہرین، اور عوامی و نجی تنظیمیں شریک ہوں گی، اور ان اداروں کو سراہا جائے گا جنہوں نے بہترین فائر سیفٹی اقدامات اپنائے ہیں۔