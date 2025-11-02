مادہ ریچھ رانو کی دیکھ بھال میں سنگین کوتاہیوں کا انکشاف
چڑیا گھر میں رانو کو مسلسل شور، غیر معیاری خوراک، گندے ماحول، آلودہ پانی اور طبی مسائل کا سامنا ،رپورٹ مدعی کی عدالت میں پیش رپورٹ میں خوراک اور حفظان صحت کے انتظامات کو بھی انتہائی ناقص قرار دیا گیا
کراچی (عبدالحسیب خان) کراچی چڑیا گھر میں مادہ ریچھ رانو کی حالت اور دیکھ بھال سے متعلق سنگین کوتاہیوں کا انکشاف، جانوروں کے حقوق کے کارکن اور رانو کی منتقلی کی آئینی درخواست کے مدعی جیوڈ ایلن پریرا نے عدالت میں مشاہداتی رپورٹ جمع کروادی، رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رانو کو مسلسل شور، غیر معیاری خوراک، گندے ماحول، آلودہ پانی اور طبی مسائل کا سامنا ہے جب کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی عدالت میں جمع کرائی گئی رپورٹس زمینی حقائق کے برعکس ہیں۔رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب رانو کے اردگرد موجود پلے لینڈ کا شور بند کیا گیا اور علاقے کو عارضی طور پر خاموش رکھا گیا تو رانو کا رویہ حیران کن طور پر بہتر ہوگیا۔
وہ پُرسکون رہی، ہاتھ سے کھانا کھایا اور نرمی کا مظاہرہ کیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلسل شور رانو کی ذہنی اذیت، بے چینی اور اشتعال انگیزی کی بنیادی وجہ ہے۔ رپورٹ میں خوراک اور حفظان صحت کے انتظامات کو بھی انتہائی ناقص قرار دیتے ہوئے بتایا گیا کہ رانو دانتوں اور مسوڑھوں کے واضح مسائل کے باعث خوراک کھانے سے قاصر ہے ، تاہم نہ تو نرم خوراک کا انتظام کیا گیا اور نہ ہی کسی قسم کی انتظامی کارروائی دیکھی گئی۔ رانو کے کھانے کا کمرہ گندگی، بدبو، کیڑوں سے آلودہ تھا، خراب اور سڑا ہوا پھل بھی موجود تھا جبکہ آوارہ بلیوں کی موجودگی بھی پائی گئی۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ رانو کے پاس صاف پانی کا کوئی علیحدہ ذریعہ موجود نہیں، صرف وہی پانی دستیاب ہے۔
جس تالاب میں وہ نہاتی ہے جو کہ فضلہ سے آلودہ ہے اور اسے مہلک جلدی اور اندرونی انفیکشنز کے خطرے سے دوچار کررہا ہے ۔ رپورٹ کے مطابق رانو کے سر پر تین کیڑے زدہ زخم بھی پائے گئے ، جن میں سے دو کا علاج نجی ویٹرنری ماہرین نے رضاکارانہ طور پر کیا، جبکہ کے ایم سی کی جانب سے اس سنگین حالت کو عدالت میں ٹھیک ظاہر کیا گیا تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ کے ایم سی انتظامیہ نے چھٹی کے روز آمدنی کے نام پر پلے لینڈ کے جھولے دوبارہ چلا دیے ، جس سے رانو دوبارہ خوفزدہ ہوگئی اور تمام تربیتی پیش رفت متاثر ہوکر ختم ہوگئی۔ درخواست گزار نے اپنی رپورٹ میں اسے ہمدردی کے بجائے منافع پر ترجیح قرار دیا۔ رپورٹ کے اختتام پر کہا گیا ہے کہ اگر عدالت کی براہِ راست نگرانی کے باوجود رانو ایسی اذیت ناک حالت میں ہے تو چڑیا گھر کے دیگر جانوروں کے حالات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔