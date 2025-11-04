سندھ میں جون تک ہزار ترقیاتی اسکیمیں مکمل کیں، ناصر شاہ
کئی منصوبے تکمیل کے آخری مراحل میں، سکھر کو خصوصی اسکیمیں دیںبندر روڈ تعمیر، ڈرینج لائن تنصیب کے اہم ترقیاتی منصوبے کا سنگِ بنیاد رکھا
سکھر (بیورو رپورٹ) وزیرِ بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے بندر روڈ کی سائیڈ پر روڈ کی تعمیر اور ڈرینج لائن کی تنصیب کے اہم ترقیاتی منصوبے کا سنگِ بنیاد رکھا، منصوبے کے تحت بندر روڈ پر دعا چوک سے لینس ڈاؤن پل تک سڑک کی تعمیرِ نو اور ایک کلومیٹر طویل ڈرینج لائن بچھائی جائے گی۔ یہ منصوبہ ایک سال کے اندر مکمل کیا جائے گا۔ اس موقع پر خطاب میں انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت شہری سہولیات میں بہتری کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے ، اور سکھر سمیت صوبے کے دیگر شہروں میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں اس سال جون تک تقریباً 1000 ترقیاتی اسکیمیں مکمل کی جا چکی ہیں، جب کہ کئی منصوبے تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ سکھر ہمارا دل ہے اور یہاں خصوصی طور پر ترقیاتی منصوبے دیے ہیں۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ میئر سکھر صاف پانی کی فراہمی کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اہم منصوبہ شروع کر رہے ہیں، جو شہریوں کو معیاری پینے کا پانی فراہم کرنے میں سنگِ میل ثابت ہوگا۔ ٹریفک قوانین سے متعلق سوال پر صوبائی وزیر نے کہا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی جان لیوا ثابت ہوتی ہے ۔ ہم شہریوں کی جانیں بچانے اور ایندھن کے ضیاع کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔