کراچی سے اغوا لڑکی کوٹ لالو میں بازیاب، عدالت پیش

  • کراچی
کراچی سے اغوا لڑکی کوٹ لالو میں بازیاب، عدالت پیش

خفیہ اطلاع پر پولیس کارروائی، ثنا لاشاری کو 20ہزار میں فروخت کیا گیا تھادارالامان سکھر منتقل، طالب حسین نامی شخص نے زبردستی نکاح کیا، بیان

پڈعیدن (نمائندہ دنیا)کراچی سے مبینہ طور پر ایک ماہ قبل اغوا کے بعد فروخت ہونے والی لڑکی کوٹ لالو پولیس نے بازیاب کرالی،جسے عدالت میں پیشی کے بعد دارلامان سکھر منتقل کردیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کوٹ لالو لیڈیز پولیس اہلکار مہناز خاتون کی قیادت میں گاؤں امام بخش پر خفیہ اطلاع پر چھاپہ مارا گیا، جس میں کراچی سے ایک ماہ قبل مبینہ طور پر اغوا کے بعد فروخت کی جانے والی نوجوان لڑکی ثناء لاشاری کو بازیاب کرالیا،پولیس ذرائع کے مطابق ثناء لاشاری کو اغوا کرنے والے گروپ نے 20 ہزار روپے کے عوض اسے طالب حسین کو فروخت کردیا تھا، لڑکی کے مطابق طالب حسین نے اس سے زبردستی نکاح کرلیا تھا، پولیس کے مطابق لڑکی کو فیض گنج کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے اس کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد دارلاامان سکھر منتقل کردیا ہے ۔ اس سلسلے میں پولیس نے واقعہ کی مزید تفتیش شروع کردی ہے۔

 

