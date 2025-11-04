صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اینٹی کرپشن ٹیم کا ٹھل میں محکمہ روڈز کی اسکیموں کا معائنہ

  • کراچی
اینٹی کرپشن ٹیم کا ٹھل میں محکمہ روڈز کی اسکیموں کا معائنہ

کروڑوں روپے کی کرپشن کی شکایات پر دو روز قبل ریکارڈ قبضے میں لیا تھامکمل رپورٹ تیار کرکے 6نومبر کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش کی جائے گی

جیکب آباد (نمائندہ دنیا)جیکب آباد کے محکمہ روڈز میں کروڑوں کی مبینہ کرپشن کی شکایات پر اینٹی کرپشن ٹیم نے تعلقہ ٹھل کی اسکیموں کا معائنہ کیا، یہ کارروائی سندھ ہائیکورٹ کے حکم پر کی گئی ہے ۔ تفصیلات کے مطابق جیکب آباد کے محکمہ روڈز میں کروڑوں روپے کی مبینہ کرپشن کی تحقیقات کے سلسلے میں اینٹی کرپشن لاڑکانہ کے ڈائریکٹر عبدالغفور دھامراہ کی سربراہی میں ٹیم نے تعلقہ ٹھل کی مختلف ترقیاتی اسکیموں کا معائنہ کیا، ذرائع کے مطابق ضلع جیکب آباد کی 134 اسکیموں میں کروڑوں روپے کی مبینہ خوردبرد کی شکایات ہیں، جس پر اینٹی کرپشن ٹیم نے اسکیموں کا معائنہ کیا، اس دوران محکمہ روڈز کے افسران بھی موجود تھے ، اس سلسلے میں سندھ ہائیکورٹ نے تحقیقات کا حکم دیا تھا، ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیم ضلع بھر کی مختلف اسکیموں کا چار روز تک تفصیلی معائنہ کرے گی، جس کے بعد مکمل تفصیلی رپورٹ تیار کرکے 6 نومبر کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش کی جائے گی، واضح رہے کہ گزشتہ روز اینٹی کرپشن کی ٹیم نے محکمہ روڈز کے آفس پر چھاپہ مارکر 134اسکیموں کا ریکارڈ ضبط کرلیا تھا۔

 

