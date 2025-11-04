صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
لاڑکانہ:بلدیہ اجلاس، شہری مسائل حل کی 19قرار دادیں منظور

اتاترک ٹاور باقرانی روڈ کی مرمت اور لائٹس لگانے کے مطالبات شامل ہر یونین کونسل چیئرمین عوامی مسائل حل کیلئے اجلاس کرانے کا پابند، میئر

لاڑکانہ(بیورورپورٹ)میونسپل کارپوریشن لاڑکانہ کے اجلاس میں شہری مسائل حل کی 19 قرار دادیں منظور کرلی گئیں، جن میں اتاترک ٹاور باقرانی روڈ کی مرمت اور لائٹس لگانے کے مطالبات شامل ہیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میئر ایڈووکیٹ انور علی لہر نے کہا کہ ہر یونین کونسل کا چیئرمین پابند ہے کہ وہ اپنی یونین کونسل میں اجلاس منعقد کرے تاکہ عوام کے بنیادی مسائل حل ہوں، انہوں نے کہا کہ شہر میں صفائی ستھرائی اور روشنی کے نظام کو بہتر بنایا گیا ہے ، اس کے ساتھ ساتھ ہر یونین کونسل میں اسٹریٹ لائٹس نصب کی گئی ہیں، تاہم لوڈشیڈنگ کے باعث یہ نہیں جل پاتیں، اس حوالے سے واپڈا حکام سے بات کی جائے گی تاکہ لوڈشیڈنگ میں کمی لائی جا سکے اور شہر کی سڑکیں و راستے روشن رہیں، اجلاس کے دوران اتاترک ٹاور باقرانی روڈ لاڑکانہ کی مرمت اور لائٹس لگانے کے مطالبے پر گفتگو کرتے ہوئے میئر نے کہا کہ اس ٹاور کی پہلے بھی مرمت کرائی گئی تھی اور اس پر لائٹس بھی نصب کی گئی تھیں۔ اراکین نے پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرتے ہوئے کہا کہ نوڈدیرو چوک پر قائم کراس کی مرمت کرائی جائے ، حادثات سے بچاؤ کے لیے سڑکوں پر اسپیڈ بریکرز بنائے جائیں، گلیوں میں تعمیرات کے دوران تجاوزات روکی جائیں، لاڑکانہ شہر میں فٹبال ٹورنامنٹ منعقد کرایا جائے ، غریب خواتین کو کونسل کی جانب سے سلائی مشینیں فراہم کی جائیں۔

 

