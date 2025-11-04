سجاول:400سے زائد بچے موذی مرض تھیلیسیمیا میں مبتلا
مریضوں کیلئے خون، علاج کی دیگر سہولتیں نایاب، بلڈ بینک بھی موجود نہیںخون کے عطیات کیلئے کراچی، بدین، حیدر آباد جانے پرمجبور، والدین پریشان
دڑو (رپورٹ/امداد میمن)ضلع سجاول میں تھیلیسیمیا کا مرض خطرناک صورت اختیار کرگیا، 400 سے زائد بچے موذی مرض میں مبتلا ہوگئے ، سیکڑوں بچوں کو خون اور ضروری علاج کی سہولیات میسر نہیں، جبکہ ضلع سجاول میں تھلیسیمیا کا کوئی بھی سینٹر یا بلڈ بینک بنایا نہیں جا سکا۔ مرض میں مبتلا بچے خون کے عطیات کے لیے کراچی، حیدرآباد اور بدین جانے پر مجبور ہیں، ‘‘روزنامہ دنیا ’’کی رپورٹ کے مطابق تھیلیسیمیا کے سب سے زیادہ مریض ضلع سجاول کے ساحلی علاقوں جاتی، شاہ بندر اور دڑو سے تعلق رکھتے ہیں، مریض اور لواحقین پریشان ہیں، کہ وہ ساحلی علاقوں سے طویل سفر طے کرکے آتے ہیں کیونکہ وہاں بلڈ بینک نہ ہونے سے انہیں کراچی، حیدرآباد اور بدین جانے میں شدید پریشانی ۃﷺٹٰ ہے ، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے تھیلیسیمیا کے مریضوں کے والدین بعض اوقات بچوں کو خون کا عطیہ دیتے ہیں، مریضوں کے والدین نے سندھ حکومت سے درخواست کی ہے کہ ضلع سجاول میں بلڈ بینک (تھیلیسیمیا سینٹر) قائم کیا جائے ، تاکہ انہیں اپنے بیمار بچوں کے خون کے لیے کراچی، حیدرآباد تک جانا نہ پڑے ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شادی سے قبل ٹیسٹ کرائے جائیں تاکہ خون کے اجزاء نہ ہونے کی صورت میں علاج کیا جاسکے۔