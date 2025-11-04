صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ کے کئی شہروں میں جمعیت طالبات کے ’’ٹیلنٹ فیسٹا‘‘ کا انعقاد

  • کراچی
سندھ کے کئی شہروں میں جمعیت طالبات کے ''ٹیلنٹ فیسٹا'' کا انعقاد

کراچی (پ ر)اسلامی جمعیت طالبات کے تحت اکتوبر میں سندھ کے مختلف ڈویژنز میں شعبئہ بزمِ گُل کی جانب سے اسکول کی بچیوں کے لیے ’’ٹیلنٹ فیسٹا‘‘ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

جن میں شہدادپور، محراب پور، شکارپور اور نواب شاہ شامل تھے ۔اس سرگرمی کا مقصد اسکولوں میں زیر تعلیم طالبات کی صلاحیتوں کو پہچاننا اور انہیں نکھارنے کے مواقع فراہم کرنا تھا۔ پروگرام میں مختلف پروجیکٹس، مصوری اور تحریری مقابلے منعقد کیے گئے ، جبکہ طالبات کی دلچسپیوں اور رجحانات کے مطابق متنوع ورکشاپس بھی رکھی گئیں۔

 

