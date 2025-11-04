صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محراب پور:گرے ہوئے بجلی تاروں میں الجھ کر نوجوان جاں بحق

  • کراچی
محراب پور(نمائندہ دنیا)محراب پور کے نواحی گاؤں راج محمد منگریو میں گیارہ ہزار وولٹ کے گرے ہوئے تاروں میں الجھ کر آدم منگریو جاں بحق ہوگیا، مقامی افراد نے سیپکو کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ۔۔۔

 تاروں کی اطلاع سیپکو افسران کو آفس جاکر دی لیکن ٹھیک نہیں کیا، جس سے واقعہ پیش آیا، یہ حادثہ نہیں قتل ہے جس کے ذمہ دار اسسٹنٹ منیجر سیپکو اور عملہ ہے ، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے ۔ دوسری جانب تھریشر کی زد میں آکر 14 سالہ نوجوان اظہر چانڈیو زخمی ہوگیا، واقعہ ٹھارو شاہ تھانے کی حدود میں پیش آیا۔ جبکہ نوشہرو فیروز تھانے کی حدود ونگانی شاخ پر کار اور رکشہ کے درمیان ٹکر کے نتیجہ میں رکشہ میں سوار 5 افراد زخمی ہوگئے ، پولیس کے مطابق زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا ہے کار ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے۔

 

