محراب پور:گرے ہوئے بجلی تاروں میں الجھ کر نوجوان جاں بحق
محراب پور(نمائندہ دنیا)محراب پور کے نواحی گاؤں راج محمد منگریو میں گیارہ ہزار وولٹ کے گرے ہوئے تاروں میں الجھ کر آدم منگریو جاں بحق ہوگیا، مقامی افراد نے سیپکو کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ۔۔۔
تاروں کی اطلاع سیپکو افسران کو آفس جاکر دی لیکن ٹھیک نہیں کیا، جس سے واقعہ پیش آیا، یہ حادثہ نہیں قتل ہے جس کے ذمہ دار اسسٹنٹ منیجر سیپکو اور عملہ ہے ، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے ۔ دوسری جانب تھریشر کی زد میں آکر 14 سالہ نوجوان اظہر چانڈیو زخمی ہوگیا، واقعہ ٹھارو شاہ تھانے کی حدود میں پیش آیا۔ جبکہ نوشہرو فیروز تھانے کی حدود ونگانی شاخ پر کار اور رکشہ کے درمیان ٹکر کے نتیجہ میں رکشہ میں سوار 5 افراد زخمی ہوگئے ، پولیس کے مطابق زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا ہے کار ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے۔