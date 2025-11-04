سندھ حکومت سے صحافیوں کے تحفظ کے قانون پرعملدرآمدیقینی بنانیکامطالبہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران صدر کامران رضی، جنرل سیکرٹری اکرم بلوچ، نائب صدر حمید سومرو، جوائنٹ سیکریٹری ارباب چانڈیو، سیکریٹری اطلاعات دودو چانڈیو، خزانچی وکیل راؤ اور آفس سیکریٹری سنجے سادھوانی نے مشترکہ بیان میں کہا کہ۔۔۔
آزاد، محفوظ اور بااعتماد صحافت جمہوری معاشرے کی بنیاد ہے ۔صحافیوں کے خلاف جرائم میں استثنیٰ کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پران کاکہنا تھاکہ اس دن کا مقصد صحافیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے دباؤ، تشدد اور دباؤ کے واقعات کی روک تھام اور ان کے لیے محفوظ ماحول کو یقینی بنانا ہے ،سندھ وہ پہلا صوبہ ہے جہاں صحافیوں کے تحفظ کیلئے جامع قانون نافذ کیا گیا جو قابلِ تحسین اقدام ہے ،حکومتِ سندھ کو چاہیے کہ اس قانون پر مکمل عملدرآمد کو یقینی بنائے ۔