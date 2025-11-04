نارتھ ناظم آباد میں مفت طبی کیمپ ، لاکھوں کی دوائیں تقسیم
سائیگاؤں ویلفیئر ، محمدی ٹرسٹ کے تحت کیمپ میں ڈاکٹرز نے مریضوں کامعائنہ کیا بلڈ پریشر ، شوگر،آنکھوں کا معائنہ، امراضِ جلد و اطفال سے متعلق رہنمائی فراہم
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سائیگاؤں ویلفیئر ایسوسی ایشن (ایس ڈبلیو اے )کے زیر اہتمام محمدی ویلفیئر کے تعاون سے نارتھ ناظم آباد بلاک ایس بلال آباد میں ایک روزہ مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈیڑھ ہزار سے زائد مریضوں نے استفادہ کیا۔ کیمپ میں مقامی باشندوں سمیت قریبی علاقوں سے آنے والے مرد و خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔کیمپ میں مریضوں کو مفت طبی معائنہ، ادویات، بلڈ پریشر اور شوگر ٹیسٹ، آنکھوں کا معائنہ، دانتوں کے علاج اور امراضِ جلد و اطفال سے متعلق رہنمائی فراہم کی گئی۔ خواتین کے لیے علیحدہ کیبن بھی قائم کیا گیا ،کیمپ میں حجامہ بھی کیا گیا۔ اس موقع پر ماہر ڈاکٹرز نے اپنی خدمات انجام دیں جن میں ڈاکٹر زمیں گائناکالوجسٹ ڈاکٹر سعدیہ، ڈاکٹر عبدالعظیم، ڈاکٹر رائید، ڈاکٹر عمران احمد، ڈاکٹر صفیہ اور ڈاکٹر عطا اللہ بلوچ ،نصرت شامل تھیں۔ ماہرین نے مریضوں کا تفصیلی معائنہ کیا اور انہیں مفت ادویات تجویز کیں۔کیمپ کے دوران سینکڑوں مریضوں کے بلڈ پریشر، شوگر اور آنکھوں کے ٹیسٹ کیے گئے جبکہ متعدد مریضوں کو آئندہ علاج کیلئے رہنمائی اور فالو اپ شیڈول دیا گیا۔سائیگاؤں ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر سمیع الدین انصاری ،جنرل سیکریٹری راشد مہتاب سلفی ،محمدی ویلفیئر کے سربراہ یونس کھتری ،عائشہ شاہ ،سحرش افتخار ودیگر عہدیداران نے کہا کہ عوامی خدمت کے اس سلسلے کو مستقبل میں بھی جاری رکھا جائے گا ، تاکہ نادار اور مستحق طبقات مستفید ہوسکیں۔