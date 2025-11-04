واٹرکارپوریشن:پانی اور سیوریج کے مسائل کیلئے چار زونز قائم
کراچی (اسٹاف رپورٹر)کراچی واٹر کارپوریشن کے انتظامی ڈھانچے میں بڑی تبدیلی کردی گئی۔ واٹر کارپوریشن میں پانی فراہمی اور سیوریج معاملات کو چار زون میں تقسیم کردیا گیا ہے۔۔۔
پانی اور سیوریج کے مسائل کو حل کرنے کے لئے چار زون بنادیے گئے ہیں۔ حکام واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ کورنگی اور ملیر زون ون میں آگئے ہیں ،ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور ایسٹ زون ٹو میں شامل ہونگے ۔ ڈسٹرکٹ کیماڑی اور غربی زون تھرڈ کا حصہ ہونگے ،سینٹرل اور ضلع شرقی جزوی زون فور میں شامل ہونگے ۔ چار زونز کے قیام کا نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا ہے۔