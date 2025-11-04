لانڈھی جیل سے 225 قیدیوں کا فرار:سابقہ انتظامیہ کیخلاف مقدمہ درج
جیل حکام کی غفلت، ناقص سیکیورٹی انتظامات اور مجرمانہ لاپروائی واقعے کا بنیادی سبب قرار
کراچی (اسٹاف رپورٹر)لانڈھی جیل سے 225 قیدیوں کے فرار کے واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ مکمل ہونے کے بعد سابقہ جیل انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے ۔مقدمہ شاہ لطیف ٹاؤن تھانے میں اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ ملیر جیل مولا بخش سہتو کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ایف آئی آر کے مطابق نامزد افسران میں سابق سپرنٹنڈنٹ ارشد حسین شاہ، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ذوالفقار پیرزادہ اور اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ عبداللہ خاصخیلی شامل ہیں، جن پر تعزیراتِ پاکستان کی دفعات 19، 166، 217، 34، 223، 225 اور 129 کے تحت مقدمہ قائم کیا گیا ۔رپورٹ میں بتایا کیا گیا تھا کہ دو اور تین جون 2025 کی درمیانی شب 225 قیدی جیل کے مین گیٹ اور بیرونی دیوار توڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ۔ مختلف اضلاع میں چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران اب تک 188 قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کیا جا چکا ہے جبکہ 37 قیدی تاحال مفرور ہیں،اعلیٰ سطح تحقیقاتی کمیٹی نے جیل حکام کی غفلت، ناقص سیکیورٹی انتظامات اور مجرمانہ لاپرواہی کو واقعے کا بنیادی سبب قرار دیا۔ انکوائری کمیشن نے ذمہ داری اس وقت کے آئی جی اور ڈی آئی جی جیل خانہ جات سمیت لانڈھی جیل کے افسران پر عائد کی۔