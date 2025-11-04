افغان بستی آپریشن آخری مراحل میں داخل ،2800 مکانات مسمار
کراچی (اسٹاف رپورٹر)افغان بستی میں غیر قانونی تعمیرات کے خاتمے کا آپریشن آخری مراحل میں داخل ہوگیا ۔15روز میں 2800 غیر قانونی مکانات توڑ دیے گئے۔۔۔
ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ناردرن بائی پاس پر موجود زمین پر قبضہ مافیا نے 3100 غیر قانونی مکانات قائم کئے تھے ۔ ڈائریکٹر اسٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ فاروق بگٹی نے دنیا نیوز کو بتایا کہ ایم ڈی اے کی 234ایکڑ اراضی پر قبضہ کرکے افغان بستی قائم کی گئی،گرینڈ آپریشن میں ضلع انتظامیہ، پولیس ، رینجرز اینٹی انکروچمنٹ فورس اور ایم ڈی اے شریک ہیں۔ افغان بستی میں غیر قانونی تعمیرات کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔