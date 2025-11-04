قوانین کی خلاف ورزی پر مزید 2ہزار 790ای چالان
سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پرسب سے زیادہ 1607ڈرائیورز کو چالان کیا گیاقانون شکنی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ٹریفک پولیس نے گزشتہ 24گھنٹوں کے دوران کی جانے والی کارروائیوں کی رپورٹ جاری کردی جس کے مطابق شہر بھر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر2 ہزار 790 شہریوں کے ای چالان کیے گئے ۔ٹریفک پولیس حکام کے مطابق سب سے زیادہ خلاف ورزیاں سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی سامنے آئیں، اس ایک ہی خلاف ورزی پر 1ہزار 607 گاڑیوں کے ڈرائیورز کو چالان کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گاڑی چلاتے وقت سیٹ بیلٹ کا استعمال محفوظ ڈرائیونگ کے لیے نہایت ضروری ہے ، مگر بڑی تعداد میں ڈرائیور اس اہم اصول کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔دیگر خلاف ورزیوں کی تفصیل بھی رپورٹ میں جاری کی گئی جس کے مطابق بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے پر 743چالان کیے گئے ، تیز رفتاری کے 59 چالان درج ہوئے ،لال سگنل توڑنے پر 150 ڈرائیورز کو چالان کیا گیا، ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کے استعمال پر 73 چالان کیے گئے جبکہ غیر قانونی پارکنگ پر 13، اوور لوڈنگ پر 6،اسٹاپ لائن کی خلاف ورزی پر 3 چالان سامنے آئے ، رانگ وے آنے پر 8اور کالے شیشے (ٹینٹڈ گلاس)پر 59گاڑیوں کے ای چالان ہوئے ۔ ٹریفک پولیس حکام کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 28 ہزار سے زائد ای چالان کیے جا چکے ہیں ۔ ترجمان ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہ صرف ٹریفک کی روانی بلکہ انسانی جانوں کے تحفظ کی بھی ناگزیر ہے ، اس لیے قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔