31 ویں پامولو سندھ ویمنز سوئمنگ چیمپئن شپ 2025کا اختتام

  • کراچی
31 ویں پامولو سندھ ویمنز سوئمنگ چیمپئن شپ 2025کا اختتام

کراچی (سٹی ڈیسک)31 ویں پامولو سندھ ویمنز سوئمنگ چیمپئن شپ زبردست جوش و جذبے اور نئے ریکارڈز کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ چیمپئن شپ کراچی ویمنز سوئمنگ ایسوسی ایشن کے زیرِ اہتمام اور کولگیٹ پامولو (پاکستان) لمیٹڈ کی فخریہ اسپانسرشپ کے ساتھ منعقد ہوئی۔۔۔

 تین دہائیوں سے زائد عرصے سے پامولو اس مقصد کو آگے بڑھا رہا ہے۔اس سال کے ایڈیشن میں 20 اداروں سے تعلق رکھنے والی 450 باصلاحیت تیراکوں نے حصہ لیا جنہوں نے عمر کی 6کیٹیگریز میں شاندار کارکردگی دکھائی۔مقابلہ سخت تھا اور نتائج غیر معمولی ، 67 ایونٹس میں 10 نئے ریکارڈز قائم کیے گئے جس نے تیراکوں کی اگلی جنریشن کے لیے معیار کا بلند تر ہدف طے کیا۔اختتامی تقریب مہمانِ خصوصی معروف اداکارہ نمرہ خان نے جیتنے والی کھلاڑیوں کو میڈلز پیش کیے ۔تقریب کی رونق بڑھانے والوں میں ذوالفقار لاکھانی،منیجنگ ڈائریکٹر ،کولگیٹ پامولو( پاکستان) لمیٹڈ بھی شامل تھے ،انہوں نے تمام تیراکوں کوان کی متاثر کن کارکردگی پر مبارکباد دی۔

 

