میری ٹائم ایکسپو کیلئے جامع سیکیورٹی پلان تشکیل، 3372اہلکار تعینات
کراچی (اسٹاف رپورٹر) بین الاقوامی نمائش پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کے مطابق شہریوں، شرکائے نمائش اور غیر ملکی مہمانوں کے تحفظ کو مدنظر رکھتے ہوئے جامع سیکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا ہے۔۔۔
ایڈیشنل آئی جی کے مطابق نمائش کے دوران مجموعی طور پر 3372 پولیس افسران و اہلکار سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے ، جن میں 1626 ٹریفک پولیس اہلکار اور 186 اسپیشل برانچ افسران بھی شامل ہیں۔ سیکیورٹی ڈیوٹی میں ایس ایچ اوز، کمانڈوز، ریزرو پولیس اور انٹیلیجنس اسٹاف بھی شریک ہوں گے ۔ان کا کہنا تھا کہ ایکسپو سینٹر اور اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک کے بہاؤ کو برقرار رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں ۔ کسی بھی غیر معمولی صورتحال سے فوری طور پر نمٹنے کے لیے اضافی نفری، اسنیپ چیکنگ پوائنٹس، کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ اور ریپڈ رسپانس ٹیمیں بھی تعینات ہوں گی۔