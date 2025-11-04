شہری کی بازیابی درخواست میں ٹائٹل ترمیم اور سی ٹی ڈی کو فریق بنانے کی اجازت
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے شہری کی بازیابی سے متعلق درخواست پر ٹائٹل میں ترمیم اور سی ٹی ڈی کو فریق بنانے کی اجازت دیدی ہے۔۔۔
سندھ ہائیکورٹ میں دائر آئینی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ درخواست گزار کے بیٹے سرمد علی میرانی کو 29 اکتوبر 2025 کو علی الصبح تین بجے کچھ پولیس اہلکار گھر سے لے گئے تھے ۔ درخواست گزار کے مطابق نوجوان کو بعد ازاں متعلقہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے اسے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 63 کے تحت رہا کرنے کا حکم دیا۔ وکیلِ درخواست گزار غلام پرور ایڈووکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ جیسے ہی سرمد میرانی عدالت کے احاطے سے باہر آئے ، انہیں دوبارہ سی ٹی ڈی کے اہلکار اپنے ساتھ لے گئے اور تاحال ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ وکیل نے کہا کہ یہ سراسر غیر قانونی اقدام ہے اور نوجوان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے ، لہٰذابازیابی کا حکم دیا جائے ۔عدالت نے وکیل کا مؤقف سننے کے بعد درخواست کی فوری سماعت کی استدعا منظور کرلی جبکہ دفتر کی اعتراضات وقتی طور پر موخر کردیے ۔