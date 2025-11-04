صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واٹر کارپوریشن:سکندرزرداری ڈی ایم سی فنانس کے عہدے سے فارغ

  • کراچی
واٹر کارپوریشن:سکندرزرداری ڈی ایم سی فنانس کے عہدے سے فارغ

مالی اموربہتر بنانے میں ناکام رہے ،غیرحاضری کی شکایت بھی عام،حکمنامہ جاریسی ای او احمد علی صدیقی کے اقدامات پر مزدور رہنماؤں اور ملازمین کااظہاراطمینان

کراچی (اسٹاف رپورٹر) کراچی واٹر کارپوریشن کے چیف ایگزیگٹو آفیسر احمد علی صدیقی نے سکندر علی زرداری کو ڈی ایم سی فنانس کے عہدے سے ہٹادیا اوراس ضمن میں حکم نامہ بھی جاری کردیا گیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق کراچی واٹر کارپوریشن کے چیف ایگزیگٹو آفیسر احمد علی صدیقی نے سکندر علی زرداری کو ڈی ایم سی فنانس کے عہدے سے ہٹادیا اور اس سلسلے میں حکم نامہ جاری کردیا ۔اس سلسلے میں ذرائع کا کہنا ہے کہ کئی ماہ سے سکندر علی زرداری کے پاس واٹر کارپوریشن میں کئی عہدے تھے ۔سکندر علی زرداری بطور ڈی ایم سی فنانس مالی امور کو بہتر بنانے میں بھی ناکام رہے ۔ان کے حوالے سے شکایت عام تھی کہ وہ زیادہ تر محکمہ فنانس کے دفتر میں غیر حاضر رہتے جب کہ موبائل فون پر کالز بھی اٹینڈ نہیں کرتے تھے ۔ذرائع نے مزید بتایا کہ محکمہ فنانس کے امور کو بہتر بنانے کے لئے چیف ایگزیگٹو آفیسر احمد علی صدیقی کی جانب سے اقدامات کے آغاز اور سکندر علی زرداری کو ڈی ایم ڈی فنانس کے عہدے سے ہٹائے جانے پر ادارے کے مزدور رہنماؤں اور ملازمین نے اطمینان کا اظہار کیا ہے ۔اس سے قبل کراچی واٹر کارپوریشن میں نئے وجود میں آنے والے سی ایف او کے عہدے پر ادارے کے باہر سے لاکر افسر کو تعینات کیا گیا ہے جس پر کئی حلقوں کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جارہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بیوٹیفکیشن آف گوجرانوالہ ڈویژن کے منصوبے مقرر مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت

ایم ڈی واسا کا کوہلووالہ اور کوروٹانہ میں سیوریج لائن بچھانے کا جائزہ

نو منتخب ممبر پنجاب بار شعیب بھٹی کا ڈسٹرکٹ بار آمد پر شاندار استقبال

بلڈنگ میٹریل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ، تعمیراتی کام رک گئے

فوڈ سیفٹی ٹیم کی شادی ہالز، ریسٹورنٹس اور دکانوں کیخلاف کارروائی

ڈسکہ :مختلف وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس