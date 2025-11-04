واٹر کارپوریشن:سکندرزرداری ڈی ایم سی فنانس کے عہدے سے فارغ
مالی اموربہتر بنانے میں ناکام رہے ،غیرحاضری کی شکایت بھی عام،حکمنامہ جاریسی ای او احمد علی صدیقی کے اقدامات پر مزدور رہنماؤں اور ملازمین کااظہاراطمینان
کراچی (اسٹاف رپورٹر) کراچی واٹر کارپوریشن کے چیف ایگزیگٹو آفیسر احمد علی صدیقی نے سکندر علی زرداری کو ڈی ایم سی فنانس کے عہدے سے ہٹادیا اوراس ضمن میں حکم نامہ بھی جاری کردیا گیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق کراچی واٹر کارپوریشن کے چیف ایگزیگٹو آفیسر احمد علی صدیقی نے سکندر علی زرداری کو ڈی ایم سی فنانس کے عہدے سے ہٹادیا اور اس سلسلے میں حکم نامہ جاری کردیا ۔اس سلسلے میں ذرائع کا کہنا ہے کہ کئی ماہ سے سکندر علی زرداری کے پاس واٹر کارپوریشن میں کئی عہدے تھے ۔سکندر علی زرداری بطور ڈی ایم سی فنانس مالی امور کو بہتر بنانے میں بھی ناکام رہے ۔ان کے حوالے سے شکایت عام تھی کہ وہ زیادہ تر محکمہ فنانس کے دفتر میں غیر حاضر رہتے جب کہ موبائل فون پر کالز بھی اٹینڈ نہیں کرتے تھے ۔ذرائع نے مزید بتایا کہ محکمہ فنانس کے امور کو بہتر بنانے کے لئے چیف ایگزیگٹو آفیسر احمد علی صدیقی کی جانب سے اقدامات کے آغاز اور سکندر علی زرداری کو ڈی ایم ڈی فنانس کے عہدے سے ہٹائے جانے پر ادارے کے مزدور رہنماؤں اور ملازمین نے اطمینان کا اظہار کیا ہے ۔اس سے قبل کراچی واٹر کارپوریشن میں نئے وجود میں آنے والے سی ایف او کے عہدے پر ادارے کے باہر سے لاکر افسر کو تعینات کیا گیا ہے جس پر کئی حلقوں کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جارہا ہے ۔