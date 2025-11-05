سکھر:تاجر کے گھر ڈکیتی، اہل خانہ 3گھنٹے یرغمال رہے
نذیر چوہان کے گھر سے سونا، نقدی، 3موٹر سائیکلیں، موبائل لے اڑےبیٹا اغوا کی کوشش شور مچانے پر ناکام، محراب پور، روہڑی میں بھی وارداتیں
سکھر، محراب پور، روہڑی (بیورو رپورٹ، نمائندگان دنیا)سکھر کی مائیکرو کالونی میں تاجر مرحوم نذیر احمد چوہان کے گھر میں ڈکیتی کے دوران اہل خانہ 3 گھنٹے تک یرغمال رہے ، جبکہ بیٹا اغوا کی کوشش ناکام ہوگئی، محراب پور اور روہڑی میں بھی وارداتیں ہوئی ہیں۔ پولیس کے مطابق سکھر میں ڈاکو رات گئے تاجر نذیر احمد چوہان کے گھر میں داخل ہوئے اور اہل خانہ کو تقریباً تین گھنٹے تک یرغمال بنائے رکھا۔ اس دوران گھر سے سونا، تین لاکھ روپے نقد، تین موٹرسائیکلیں، دو موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان لوٹ لیا۔ ذرائع کے مطابق مسلح ڈاکوؤں نے مرحوم نذیر احمد چوہان کے بیٹے کو اغوا کرنے کی بھی کوشش کی، تاہم اہل خانہ کی چیخ و پکار پر ڈاکو فرار ہوگئے ۔ ادھر محراب پور میں پھل تھانے کی حدود مصر جی واہ رابطہ سڑک پر رہزنوں نے اسلحہ کے زور پر گاؤں قادر بخش وگن جانے والے عباس لغاری سے 125 موٹر سائیکل، 30 ہزار اور موبائل فون چھین لیا، اور فرار ہوگئے ، محبت ڈیرو پولیس نے ایک کارروائی میں امین علی چانڈیو کو 1100 گرام چرس اور سفیر علی جتوئی کو 250 گرام چرس سمیت گرفتار کرلیا، ٹھارو شاہ پولیس نے مختلف کارروائیوں میں مومن علی اور غلام عباس سولنگی کو 20 لیٹر کچی شراب،راشد علی راجپوت کو 660 گرام گٹکا سمیت گرفتار کرلیا، دریں اثنا روہڑی میں دن دیہاڑے نا معلوم مسلح ملزمان شہری سے تین لاکھ روپے ، ریڑھی پر بیکری سامان فروخت کرنے والے سے ہزاروں روپے ، نقدی موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے ، بڑھتی ہوئی وارداتوں پر شہری خوف میں مبتلا ہیں۔