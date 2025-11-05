صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آبادگار بورڈ:گندم 4700، گنا قیمت 500روپے من مقرر کرنے کا مطالبہ

  • کراچی
پنگریو (نامہ نگار)سندھ آبادگار بورڈ نے مطالبہ کیا ہے کہ گندم کی امدادی قیمت 4700 اور گنے کی 500 روپے فی من مقرر کی جائے ۔

 آبادگار بورڈ نے زرعی تحقیق کی کمی کو بھی پیاز کی فصل کی تباہی قرار دیا، بورڈ کے اجلاس میں کاشتکاروں نے زراعت سے متعلق اہم مسائل پر کہا کہ زرعی تحقیق میں تیزی سے کمی آرہی ہے ، نئی اور بہتر ٹیکنالوجی متعارف نہیں ہو رہی، زرعی تحقیق کی کمی سے پیاز فصل کی تباہی بھی اس کی واضح مثال ہے ۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ اکتوبر اور نومبر میں پیدا پیاز سال بھر کی مقامی طلب پوری کرنے کے ساتھ برآمد بھی کی جاتی ہے۔ لیکن تین برسوں اکتوبر اور نومبر میں پیاز کی فصل امراض سے متاثر رہی۔

