محراب پور میں ٹریفک حادثات، ایک جاں بحق، 8افراد زخمی

محراب پور(نمائندہ دنیا)ہالانی تھانے کی حدود قومی شاہراہ مرزا پور کے قریب مرمتی کام کے باعث یکطرفہ ٹریفک چلنے کے باعث ٹرالر کی زد میں آکر موٹر سائیکل سوار نوجوان کاشف بھٹی کچل کر جاں بحق ہوگیا۔

 حادثے میں اللہ بچاؤاجن نامی محنت کش زخمی ہوا ، پولیس کے مطابق جاں بحق نوجوان میانوالی پنجاب کا رہائشی بتایا جاتا ہے ۔جبکہ سدوجا میں قومی شاہراہ پر دھیرن کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے رکشہ میں سوار 3 افراد زخمی ہوگئے ، نوشہرو فیروز میں ونگانی شاخ پر کار کی ٹکر سے رکشہ سوار 4افراد زخمی ہوگئے۔

