باندھی:پیغامِ قرآن ودفاعِ صحابہ کانفرنس میں اتحادِ امت پر زور
قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کے بغیر امت کی کامیابی ممکن نہیں، مقررینصحابہ، اہلبیت سے سچی محبت کرکے فتنوں، انتشار کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے ، خطاب
باندھی (نامہ نگار)سنی علما کونسل کے زیر اہتمام سٹھ میل کے قریب گاؤں حافظ محمد نواز کھوسہ میں سالانہ پیغامِ قرآن و دفاعِ صحابہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماو مشائخ، طلبہ اور علاقے سے بڑی تعداد میں اہلِ ایمان نے شرکت کی۔کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ عبدالصمد حیدری نے کہا کہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کے بغیر امت کی کامیابی ممکن نہیں۔ آج کے دور میں فتنوں، انتہا پسندی اور انتشار کا مقابلہ صرف اسی وقت کیا جا سکتا ہے ، جب ہم صحابہ کرامؓ اور اہلِ بیتؓ سے سچی محبت کریں اور دین کے پیغام کو عام کریں۔ وقار عمر ڈنگراج نے نوجوانوں کو تلقین کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا کے منفی استعمال اور دین بیزار ثقافت سے بچتے ہوئے قرآن کے پیغام کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ اتحاد، برداشت اور محبت کو اپنانا ہی اصل اسلامی طرزِ زندگی ہے ۔ قاری منیر احمد حقانی نے کہا کہ امت کے درمیان اختلافات کو بھڑکانے والے عناصر دراصل دشمنانِ اسلام کے آلہ کار ہیں۔ ہمیں قرآن کی روشنی میں ایک امت بن کر رہنا ہوگا تاکہ اسلام کا پرچم سربلند رہے ۔ کانفرنس کے اختتام پر ملک کی سلامتی، استحکام، امتِ مسلمہ کے اتحاد اور فلسطین و کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ شرکا نے عزم کیا کہ وہ قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔