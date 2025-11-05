صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجروں کا وزیراعظم کے روشن معیشت بجلی پیکیج کا خیر مقدم

  • کراچی
تاجروں کا وزیراعظم کے روشن معیشت بجلی پیکیج کا خیر مقدم

صنعتی، زرعی صارفین کیلئے 22.98روپے یونٹ ٹیرف خوش آئند قرارپیکیج سے کاروباری اخراجات میں کمی واقع ہوگی، صدر سکھر چیمبر ودیگر

سکھر(بیورو رپورٹ)سکھر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر محمد خالد کاکیزئی، سینئر نائب صدر امیت کمار، نائب صدر ملک محمد اویس رئیس، سیپکو کمیٹی کنوینر عبدالعزیز شیوانی، سابق صدور و اراکینِ ایوان نے وزیرِ اعظم پاکستان اور وزارتِ توانائی و بجلی کا دلی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے صنعتی اور زرعی صارفین کے لیے 22 روپے 98 پیسے فی یونٹ کے خصوصی ٹیرف کا اعلان کر کے ایک انتہائی مثبت اور خوش آئند قدم اٹھایا ہے ۔ اُنہوں نے کہا کہ یہ اقدام پاکستان کی بزنس کمیونٹی اور زرعی طبقے کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا، کیونکہ اس پیکیج سے کاروباری اخراجات میں کمی واقع ہوگی اور معیشت کو ریلیف حاصل ہو گا ۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ پاکستان کی صنعت، زراعت اور مجموعی معاشی ترقی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سکھر چیمبر آف کامرس تمام چیمبرز آف کامرس اور کاروباری برادریوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ روشن معیشت بجلی پیکیج سے کاروباری پیداوار میں اضافہ کرکے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

لہسن550،ادرک650 روپے کلو تک فروخت

سیاست میں مذاکرات کے دروازے کھلے رہنے چاہئیں:گورنر

ماحولیاتی تحفظ کیلئے اداروں کے اشتراک ضروری:مریم اورنگزیب

خوراک سکیورٹی بارے چیلنجز کا سامنا :ڈی جی فوڈ اتھارٹی

91اہلکاروں کی اے ایس آئی کے عہدے پر ترقی

سیکرٹریٹ کے باہر ملازمین کے حقوق کیلئے احتجاجی دھرنا

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر