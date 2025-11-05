تاجروں کا وزیراعظم کے روشن معیشت بجلی پیکیج کا خیر مقدم
صنعتی، زرعی صارفین کیلئے 22.98روپے یونٹ ٹیرف خوش آئند قرارپیکیج سے کاروباری اخراجات میں کمی واقع ہوگی، صدر سکھر چیمبر ودیگر
سکھر(بیورو رپورٹ)سکھر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر محمد خالد کاکیزئی، سینئر نائب صدر امیت کمار، نائب صدر ملک محمد اویس رئیس، سیپکو کمیٹی کنوینر عبدالعزیز شیوانی، سابق صدور و اراکینِ ایوان نے وزیرِ اعظم پاکستان اور وزارتِ توانائی و بجلی کا دلی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے صنعتی اور زرعی صارفین کے لیے 22 روپے 98 پیسے فی یونٹ کے خصوصی ٹیرف کا اعلان کر کے ایک انتہائی مثبت اور خوش آئند قدم اٹھایا ہے ۔ اُنہوں نے کہا کہ یہ اقدام پاکستان کی بزنس کمیونٹی اور زرعی طبقے کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا، کیونکہ اس پیکیج سے کاروباری اخراجات میں کمی واقع ہوگی اور معیشت کو ریلیف حاصل ہو گا ۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ پاکستان کی صنعت، زراعت اور مجموعی معاشی ترقی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سکھر چیمبر آف کامرس تمام چیمبرز آف کامرس اور کاروباری برادریوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ روشن معیشت بجلی پیکیج سے کاروباری پیداوار میں اضافہ کرکے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں ۔