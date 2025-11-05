کھپرو:ننگر پارکر کا ذہنی مریض بھارت داخل، گرفتار ہوگیا
کانجی بھیل باڑ میر جیل میں قید، بھارتی فوج بدترین تشدد کررہی ہے ، والدہبیٹے کے دماغ کا ایکسرے ، طبی رپورٹیں موجود، واپس لایا جائے ، آمی بھیل
کھپرو (نمائندہ دنیا)ننگر پارکر انڈیا بارڈر کے گاؤں ہیماری دیہہ بلیاری کی رہائشی بزرگ عورت آمی زوجہ رائیمل مرحوم نے اپنے دیور کے بیٹوں کلجی بھیل، لالجی بھیل، ملجی بھیل، بالم بھیل کے ساتھ نیشنل پریس کلب کھپرو میں پہنچ کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا 25 سالہ کانجی بھیل ولد رائیمل بھیل (مرحوم) جس کا ذہنی توازن درست نہیں، وہ اپنے بیٹے 7سالہ چمن کے ساتھ اسے بھی لے کر زرعی زمین پر گئی تھی، ذہنی توازن درست نہ ہونے کی وجہ سے وہ سرحد عبور کرکے بھارت چلا گیا، جہاں بھارتی فوج نے گرفتار کر کے بدترین تشدد کیا اور باڑمیر کی جیل میں قید کر لیا، آمی بھیل نے روتے ہوئے کہا کہ میرے بچے کو واپس لایا جائے ۔ جبکہ کلجی بھیل، لالجی بھیل، ملجی بھیل، بالم بھیل نے کہا کہ ہمارے کزن کا ذہنی توازن درست نہیں جس کی رپورٹیں اور دماغ کے ایکسرے ہم ساتھ لے کر آئے ہیں اور میڈیکل رپورٹیں بھی، ہم حکومت پاکستان، سپریم کورٹ، آرمی چیف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے کزن کو واپس لایا جائے۔