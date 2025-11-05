صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روہڑی:وزیر بلدیات نے ماڈل کیٹل کالونی کا افتتاح کردیا

  • کراچی
سولر سسٹم، صاف پانی، نکاسی ودیگر سہولیات بھی فراہم کی ہیں، ناصر شاہٹریفک جام کا مسئلہ حل، باڑہ مالکان کو بلا سود قرضے دیئے جائیں گے ، گفتگو

روہڑی (نمائندہ دنیا)وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے روہڑی میں ماڈل کیٹل کالونی کا افتتاح کردیا۔ اس موقع پر وزیر بلدیات نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سکھر و روہڑی کے دیرینہ مسائل آج حل ہوگئے ہیں، ماڈل کیٹل کالونی میں سولر سسٹم، صاف پانی، نکاسی آب اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی گئی ہیں، جبکہ بھینس باڑہ مالکان کو بلا سود قرضے بھی دیے جائیں گے ، انہوں نے کہا کہ کیٹل کالونی کے قیام سے شہریوں کو ٹریفک جام کے مسئلے سے نجات ملے گی، سندھ حکومت نے پانی کے منصوبوں کے لیے بجٹ میں 50فیصد رقم مختص کی ہے ۔ سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کسی ایسی ترمیم یا فیصلے کی حمایت نہیں کریگی جو عوام یا ملک کے خلاف ہو۔ انہوں نے واضح کیا کہ 26ویں ترمیم میں موجود سخت شقیں چیئرمین بلاول بھٹو کی مشاورت سے نکالی گئیں، جبکہ 27ویں ترمیم میں نئے صوبوں کا کوئی ذکر نہیں، مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی انتشار چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ملک میں بہتری آئے ، انہیں عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا اور پھر انہوں نے خود دو صوبائی حکومتیں ختم کیں۔ انہوں نے کہا کہ کے پی کے میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کو صورتحال سنجیدگی سے لینی چاہیے۔

