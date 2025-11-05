بابا گرو نانک کے 556ویں جنم دن کے موقع پر تقریب
کراچی(اسٹاف رپورٹر)بابا گرو نانک کے 556ویں جنم دن کے موقع پر کراچی کے گردوارے میں وزیراعلیٰ کے معاونِ خصوصی اور محکمہ اقلیتی امور کے مشیر ڈاکٹر شام سندر آڈوانی بطورِ مہمانِ خصوصی شریک ہوئے۔
جہاں انہوں نے سکھ برادری کے افراد سے ملاقات کی۔اس موقع پر سکھ رہنما رمیس سنگھ خالصہ، لشمَن سنگھ، ارجن سنگھ، ستنام، سریش پیسوانی اور دیگر نے ڈاکٹر شام سندر آڈوانی کا پرتپاک استقبال کیا۔تقریب میں پارلیمانی سیکریٹری اور ایم پی اے روما مشتاق، محکمہ اقلیتی امور کے سیکریٹری انجم اقبال بھی موجود تھے ۔ڈاکٹر شام سندر آڈوانی نے سکھ برادری کے غریب خاندانوں میں مالی امداد کے طور پر چیک تقسیم کیے ۔