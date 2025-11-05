صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چار صوبائی وزرا سے پروچانسلر کا عہدہ واپس لے لیا گیا

  • کراچی
چار صوبائی وزرا سے پروچانسلر کا عہدہ واپس لے لیا گیا

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)سندھ میں وزیر تعلیم سردار علی شاہ، وزیر آبپاشی جام خان شورو، صوبائی وزیر داخلہ و قانون ضیاالحسن النجار اور وزیر صحت عذرا فضل پیچوہو سے پرو چانسلر کا عہدہ واپس لے کر صوبائی وزیر جامعات و بورڈز اسماعیل راہو کو دے دیا گیا۔

جس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔نوٹیفکیشن کے مطابق وہ تمام سرکاری جامعات کے پرو چانسلر ہوں گے ، اس سے قبل رواں برس 3 اگست کو وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنی کابینہ کے تین وزراء کو صوبے کی جامعات کا پروچانسلر مقرر کیا تھا۔جس میں وزیر تعلیم سردار شاہ کو جنرل جامعات کا پرو چانسلر، وزیر آبپاشی جام خان شورو کو انجینئرنگ جامعات کا پرو چانسلر اور صوبائی وزیر داخلہ، قانون اور پارلیمانی امور ضیاالحسن لنجار کو لاء یونیورسٹی کا پروچانسلر مقرر کیا گیا تھا۔ جبکہ ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو پہلے ہی میڈیکل جامعات کی پروچانسلر تھیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پنجاب کالجز کے زیر اہتمام اساتذہ میں لانگ سروس ایوارڈ تقسیم

ملکوال :پیرا فورس کی قصابوں، سبزی فروش اور کریانہ سٹورز کیخلاف کارروائی

پنجاب کالجز ، 150 طلبہ کیلئے روبوٹکس ،مائیکرو سافٹ سرٹیفکیٹ

گوجرانوالہ چیمبر کا پراپرٹی ٹیکس میں اضافے پر اظہار تشویش

قلعہ دیدار سنگھ :والدکو گالی ،بیٹے نے نوجوان قتل کر دیا

سیالکوٹ :موٹرسائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم ،نوجوان جاں بحق

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر