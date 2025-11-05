میٹرک بورڈ کا مارک شیٹس جاری کرنے کااعلان
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)چیئرمین ثانوی تعلیمی بورڈ غلام حسین سوہو کی خصوصی ہدایت پر ناظم امتحانات ڈاکٹر حمزو خان تگڑ نے نہم جماعت کی مارک شیٹس جاری کرنے کا اعلان کیا۔
پرائیویٹ امیدواروں کی مارک شیٹس ان کے رہائشی پتوں پر ارسال کر دی گئی ہیں۔ 6 نومبر سے نیو کراچی، نارتھ ناظم آباد، گلبرگ، لیاقت آباد، 7 نومبر سے گلشن اقبال، جمشید ٹاؤن، شاہ فیصل کالونی، 8 نومبر سے ملیر، بن قاسم، لانڈھی، کورنگی اور 10 نومبر سے صدر، لیاری، کیماڑی، بلدیہ، سائٹ، اورنگی ٹاؤن اور گڈاپ سے حاصل کر سکتے ہیں۔