ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اولین ترجیح ،وزیر صنعت
کراچی(اسٹاف رپورٹر)وزیرِ صنعت و تجارت سندھ جام اکرام اللہ دھاریجو نے سائٹ کراچی کا دورہ کیا۔
دورے کے موقع پر انہوں نے پی ایس ڈی پی ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔جام اکرام اللہ دھاریجو کو ترقیاتی منصوبوں کی موجودہ صورتحال پر مفصل بریفنگ دی گئی۔ صوبائی وزیر نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ شفافیت کو ہر سطح پر یقینی بنایا جائے اور منصوبوں کی رفتار میں مزید بہتری لائی جائے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل حکومتِ سندھ کی اولین ترجیح ہے ۔