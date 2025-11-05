شہید ذوالفقار علی بھٹو انجینئرنگ کالج کے قیام سے متعلق اجلاس
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ حکومت کی جانب سے میمن گوٹھ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو انجینئرنگ کالج کے قیام سے متعلق ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس کی مشترکہ صدارت صوبائی وزیر برائے جامعات محمد اسماعیل راہو، وزیر منصوبہ بندی و ترقی سندھ جام خان شورو، اور وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ نے کی۔ اجلاس میں سیکریٹری جامعات عباس بلوچ، سیکریٹری تعلیم زاہد عباسی، وائس چانسلر داؤد یونیورسٹی ڈاکٹر ثمرین، اور متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں سفارش کی گئی کہ اسکیم کے دائرہ کار میں ترمیم داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے مشاورت کے بعد کی جائے ۔