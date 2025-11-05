صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہشتگردی کیس:امان چانڈیو اور سرمد میرانی کو ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کالعدم

  • کراچی
دہشتگردی کیس:امان چانڈیو اور سرمد میرانی کو ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کالعدم

ڈیوٹی مجسٹریٹ راہداری ریمانڈ پر ڈسچارج نہیں کرسکتا ،ہم چیزوں کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں،ہائیکورٹ

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے دہشتگردی کے مقدمے میں گرفتار امان چانڈیو اور سرمد میرانی کو ڈسچارج کرنے کا جوڈیشل مجسٹریٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیدیا، ہائی کورٹ کے حکم پر انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ملزمان کو جیل بھیج دیا، سی ٹی ڈی نے ملزمان کو دھماکہ خیز مواد اور دہشتگردی کے مقدمات میں اتوار کو ڈیوٹی مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا تھا تاہم اسپیشل ڈیوٹی مجسٹریٹ نے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 63 کے تحت دونوں ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا، جسے پراسیکیوشن نے ہائیکورٹ میں چیلنج کیا۔ قائم مقام پراسیکیوٹر جنرل سندھ اور سی ٹی ڈی نے عدالت میں مؤقف اپنایا کہ راہداری ریمانڈ کی درخواست پر مجسٹریٹ ملزمان کو ڈسچارج نہیں کرسکتا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا مجسٹریٹ کو سیکشن 63 کے تحت اختیار حاصل نہیں؟ سرکاری وکیل نے کہا کہ دہشتگردی کے مقدمے میں ایسا اختیار استعمال نہیں ہوسکتا، تحقیقات جاری ہیں اور ملزمان کا تعلق کس تنظیم سے ہے یہ معلوم کرنا باقی ہے ۔ وکیل صفائی عامر نواز وڑائچ نے بتایا کہ رہائی کے احکامات کے باوجود ملزمان کو رہا نہیں کیا گیا اور سی ٹی ڈی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کررہی ہے ۔ قائم مقام چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ڈیوٹی مجسٹریٹ راہداری ریمانڈ پر سیکشن 63 میں ڈسچارج نہیں کرسکتا اور ہم چیزوں کو مشکل نہیں بلکہ ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ 

