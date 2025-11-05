تجاوزات کا خاتمہ ہمارا نہیں سول انتظامیہ کا کام ،پولیس چیف
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک،این این آئی) کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو نے کہا ہے کہ ہمارا کام سکیورٹی فراہم کرنا ہے ، جو بھی ایجنسی تجاوزات کے خاتمے کے لیے سکیورٹی مانگتی ہے فراہم کرتے ہیں، تجاوزات کا خاتمہ سول انتظامیہ کا کام ہے ، پولیس کا نہیں۔سندھ ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے مزید کہا کہ افغان بستی میں 1200 سے زائد گھر گرائے جا چکے ہیں، بیشتر افغان یہاں سے جا چکے ہیں، افغانیوں کی شہر کے دیگر علاقوں میں منتقلی کی اطلاعات کی کوئی حقیقت نہیں ہے ۔ہم نے یہاں سے جانے والے افغانیوں کے لیے بائیو میٹرک بھی کی ہے ، افغانیوں کو یہاں سے نکالنے کی مشق بہت طویل ہے ۔علاوہ ازیں جاوید عالم اوڈھوکی زیر صدارت کرائم جائزہ اجلاس کراچی پولیس آفس میں منعقد ہوا ۔ زونل ڈی آئی جیز نے اپنے اپنے زون کی مجموعی کارکردگی رپورٹس پیش کیں جن میں جرائم کی شرح، پولیس اقدامات، مقدمات کی پیش رفت اشتہاری و مفرور ملزمان کی گرفتاریوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کہا کہ مقدمات کی موثر پیروی اور عدالتوں میں پیش رفت کو مزید بہتر بنایا جائے ۔کراچی پولیس چیف نے افسران کو ہدایت کی کہ کومبنگ، اسنیپ چیکنگ اور سرچ آپریشنز کو مزید موثر بنایا جائے۔