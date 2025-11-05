صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات کا خاتمہ ہمارا نہیں سول انتظامیہ کا کام ،پولیس چیف

  • کراچی
تجاوزات کا خاتمہ ہمارا نہیں سول انتظامیہ کا کام ،پولیس چیف

جو بھی ایجنسی تجاوزات کے خاتمے کے لیے سکیورٹی مانگتی ہے فراہم کرتے ہیں

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک،این این آئی) کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو نے کہا ہے کہ ہمارا کام سکیورٹی فراہم کرنا ہے ، جو بھی ایجنسی تجاوزات کے خاتمے کے لیے سکیورٹی مانگتی ہے فراہم کرتے ہیں، تجاوزات کا خاتمہ سول انتظامیہ کا کام ہے ، پولیس کا نہیں۔سندھ ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے مزید کہا کہ افغان بستی میں 1200 سے زائد گھر گرائے جا چکے ہیں، بیشتر افغان یہاں سے جا چکے ہیں، افغانیوں کی شہر کے دیگر علاقوں میں منتقلی کی اطلاعات کی کوئی حقیقت نہیں ہے ۔ہم نے یہاں سے جانے والے افغانیوں کے لیے بائیو میٹرک بھی کی ہے ، افغانیوں کو یہاں سے نکالنے کی مشق بہت طویل ہے ۔علاوہ ازیں جاوید عالم اوڈھوکی زیر صدارت کرائم جائزہ اجلاس کراچی پولیس آفس میں منعقد ہوا ۔ زونل ڈی آئی جیز نے اپنے اپنے زون کی مجموعی کارکردگی رپورٹس پیش کیں جن میں جرائم کی شرح، پولیس اقدامات، مقدمات کی پیش رفت اشتہاری و مفرور ملزمان کی گرفتاریوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کہا کہ مقدمات کی موثر پیروی اور عدالتوں میں پیش رفت کو مزید بہتر بنایا جائے ۔کراچی پولیس چیف نے افسران کو ہدایت کی کہ کومبنگ، اسنیپ چیکنگ اور سرچ آپریشنز کو مزید موثر بنایا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

انڈسٹریل اسٹیٹ:من وسلویٰ منصوبے کا افتتاح

ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ کا سکول و سیلاب بحالی سنٹر کا دورہ

خانیوال انتظامیہ کی سموگ کے خاتمہ کیلئے آگاہی سرگرمیاں تیز

ماہر امراض چشم ڈاکٹر اجمل کو خصوصی ایوارڈ سے نواز دیا گیا

غیر قانونی پٹرول اورایل پی جی ری فلنگ کے 3مراکز سیل

نشتر ہسپتال آؤٹ ڈور میں یونیورسٹی ملازم کا تشدد

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر