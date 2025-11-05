صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی حسن زرداری کا ڈسٹرکٹ جیل ملیر کا دورہ

  • کراچی
علی حسن زرداری کا ڈسٹرکٹ جیل ملیر کا دورہ

کراچی (اسٹاف رپورٹر)صوبائی وزیر برائے جیل خانہ جات سندھ، علی حسن زرداری نے ڈسٹرکٹ جیل ملیر کا دورہ کیا۔

اس موقع پر جیل سپرنٹنڈنٹ فہیم انور میمن اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ عدنان جتوئی نے وزیر جیل کو جیل کے مجموعی انتظامات، قیدیوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات، سکیورٹی معاملات اور اصلاحی سرگرمیوں سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔دورے کے دوران صوبائی وزیر نے قیدیوں کی ملاقات گاہ کا بھی معائنہ کیا، جہاں انہوں نے قیدیوں اور ان کے اہلِ خانہ سے ملاقات کی بعد ازاں، صوبائی وزیر نے آن لائن کورٹ سسٹم کا بھی دورہ کیا اور قیدیوں کی عدالتوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیشیوں کے عمل کا جائزہ لیا اور جیل کے کچن کا معائنہ بھی کیا، جہاں انہوں نے قیدیوں کے لیے تیار کیے جانے والے کھانے کے معیار کا جائزہ لیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سموگ: سرگودھا میں صورتحال تشویشناک قرار : دھواں چھورتی گاڑیوں کیخلاف کارروائی کا حکم

پلس پروجیکٹ منصوبہ کو مزید سپیڈ اپ کیا جائے، اسد مگسی

سالانہ ترقیاتی پروگرام:سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا اجلاس

گرلز سکول کے باہر آوارہ لڑکوں کے خلاف کارروائی کا حکم

ڈیٹا فیسٹ 2025 کے سلسلہ میں آگاہی واک ،شہریوں کی بھرپور شرکت

اینٹوں کے بھٹوں کی اچانک انسپکشن، 50 ہزار جرمانہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر