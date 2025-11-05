علی حسن زرداری کا ڈسٹرکٹ جیل ملیر کا دورہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)صوبائی وزیر برائے جیل خانہ جات سندھ، علی حسن زرداری نے ڈسٹرکٹ جیل ملیر کا دورہ کیا۔
اس موقع پر جیل سپرنٹنڈنٹ فہیم انور میمن اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ عدنان جتوئی نے وزیر جیل کو جیل کے مجموعی انتظامات، قیدیوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات، سکیورٹی معاملات اور اصلاحی سرگرمیوں سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔دورے کے دوران صوبائی وزیر نے قیدیوں کی ملاقات گاہ کا بھی معائنہ کیا، جہاں انہوں نے قیدیوں اور ان کے اہلِ خانہ سے ملاقات کی بعد ازاں، صوبائی وزیر نے آن لائن کورٹ سسٹم کا بھی دورہ کیا اور قیدیوں کی عدالتوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیشیوں کے عمل کا جائزہ لیا اور جیل کے کچن کا معائنہ بھی کیا، جہاں انہوں نے قیدیوں کے لیے تیار کیے جانے والے کھانے کے معیار کا جائزہ لیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔