تحریک انصاف کے باغی گروپ کے پارٹی قیادت پرسنگین الزامات
کراچی (اسٹاف رپورٹر) پاکستان تحریک انصاف کے ایم سی سٹی کونسل میں باغی گروپ کے پارلیمانی لیڈر اسد امان نے پارٹی قیادت پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ دو سال تک خاموش رہے مگر اب ناانصافی برداشت نہیں کریں گے ۔
اسد امان کے مطابق پی ٹی آئی کراچی پر قابض گروہ نے بتیس چیئرمینوں کی رکنیت معطل کر کے یکطرفہ فیصلے کیے ، جبکہ پارٹی میں انٹرا الیکشن اور فنڈز کی تقسیم غیر شفاف رہی۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، موجودہ قیادت کے ساتھ نہیں۔پاکستان تحریک انصاف کے باغی گروپ کے پارلیمانی لیڈر اسد امان نے بلدیاتی نمائندوں کے ہمراہ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پارٹی کی موجودہ قیادت پر سنگین الزامات عائد کیے اور کہا کہ دو سال سے زیادہ برداشت کرلیا، اب مزید خاموش نہیں رہیں گے ۔