صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شوٹنگ بال کے وفد کی طارق حسن سے ملاقات

  • کراچی
شوٹنگ بال کے وفد کی طارق حسن سے ملاقات

کراچی(این این آئی)کراچی شوٹنگ بال کے وفد نے فاروق نادر کی سربراہی میں سابق نائب ناظم کراچی اور ایڈوائزر چیف منسٹر سندھ طارق حسن سے ملاقات کی۔

وفد میں جاوید اختر کیانی ،محمد اجمل ،منان بلوچ،عارف ایڈووکیٹ ، محمد یاسر،محمد عمیر اور محمد اقبال شامل تھے ۔وفد نے ان کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی ۔ عبدالمنان بلوچ اور جاوید اخترکیانی نے اجرک کا تحفہ پیش کیا۔جبکہ عارف ایڈووکیٹ نے سندھی ٹوپی کا تحفہ پیش کیا۔وفد کراچی شوٹنگ بال کی ترقی کے لئے ان سے مشاورت کی اور انہوں نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی اور خصوصاًکراچی میں آل پاکستان ٹورنامنٹ کرانے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ انشاء اللہ بھرپور طریقے سے آل پاکستان شوٹنگ بال کراچی میں منعقد کیاجائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

انڈسٹریل اسٹیٹ:من وسلویٰ منصوبے کا افتتاح

ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ کا سکول و سیلاب بحالی سنٹر کا دورہ

خانیوال انتظامیہ کی سموگ کے خاتمہ کیلئے آگاہی سرگرمیاں تیز

ماہر امراض چشم ڈاکٹر اجمل کو خصوصی ایوارڈ سے نواز دیا گیا

غیر قانونی پٹرول اورایل پی جی ری فلنگ کے 3مراکز سیل

نشتر ہسپتال آؤٹ ڈور میں یونیورسٹی ملازم کا تشدد

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر