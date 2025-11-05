شوٹنگ بال کے وفد کی طارق حسن سے ملاقات
کراچی(این این آئی)کراچی شوٹنگ بال کے وفد نے فاروق نادر کی سربراہی میں سابق نائب ناظم کراچی اور ایڈوائزر چیف منسٹر سندھ طارق حسن سے ملاقات کی۔
وفد میں جاوید اختر کیانی ،محمد اجمل ،منان بلوچ،عارف ایڈووکیٹ ، محمد یاسر،محمد عمیر اور محمد اقبال شامل تھے ۔وفد نے ان کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی ۔ عبدالمنان بلوچ اور جاوید اخترکیانی نے اجرک کا تحفہ پیش کیا۔جبکہ عارف ایڈووکیٹ نے سندھی ٹوپی کا تحفہ پیش کیا۔وفد کراچی شوٹنگ بال کی ترقی کے لئے ان سے مشاورت کی اور انہوں نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی اور خصوصاًکراچی میں آل پاکستان ٹورنامنٹ کرانے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ انشاء اللہ بھرپور طریقے سے آل پاکستان شوٹنگ بال کراچی میں منعقد کیاجائے گا۔