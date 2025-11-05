غیر قانونی تعمیر کی اجازت پر ایس بی سی اے افسر سمیت 10گرفتار
صوبائی اینٹی کرپشن عدالت نے لیاری نیا آباد میں بلڈنگ کی غیر قانونی تعمیر کرنے کی اجازت دینے کے مقدمے میں ملزمان کی ضمانت مسترد کر دی تین ملزمان عدالت میں موجود نہ ہونے کے باعث گرفتار نہیں کیے جاسکے ، جلد انہیں بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا،اینٹی کرپشن حکام
کراچی (اسٹاف رپورٹر) لیاری نیا آباد میں غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دینے کے کیس میں صوبائی اینٹی کرپشن کورٹ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی (ایس بی سی اے )کے افسر سمیت 13 ملزمان کی ضمانت مسترد کردی، ضمانت مسترد ہونے پر اینٹی کرپشن حکام نے ڈپٹی ڈائریکٹر امتیاز شیخ سمیت 10 ملزمان کو عدالت کے باہر سے گرفتار کرلیا۔ اینٹی کرپشن حکام کی جانب سے لیاری کے علاقے نیا آباد میں غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دینے کے الزام میں درج مقدمے میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران سمیت دیگر ملزمان کی درخواست ضمانت کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد 13 ملزمان کی ضمانت مسترد کردی، تاہم تین ملزمان فیصلہ سنائے جانے کے وقت عدالت میں موجود نہیں تھے جس کے باعث انہیں گرفتار نہیں کیا جاسکا۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق گرفتار کیے گئے ملزمان میں ڈپٹی ڈائریکٹر ایس بی سی اے امتیاز شیخ، آفتاب سومرو، علی خان، شکیل میمن اور دیگر شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ مذکورہ افسران اور ان کے ساتھیوں نے مبینہ طور پر بھاری رشوت کے عوض لیاری نیا آباد میں غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دی، جس سے نہ صرف تعمیراتی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی بلکہ علاقے کے رہائشیوں کی جان و مال کو بھی سنگین خطرات لاحق ہوئے ۔
پراسیکیوشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے تعمیراتی منصوبوں کو قانونی تحفظ فراہم کیا جو قواعد و ضوابط کے منافی تھے اور اس عمل سے سرکاری ادارے کی ساکھ مجروح ہوئی۔ دوسری جانب ملزمان کے وکلا نے مؤقف اختیار کیا کہ ان کے موکلین کے خلاف مقدمہ سیاسی دباؤ اور بدنیتی پر مبنی ہے اور اینٹی کرپشن حکام نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے ۔ وکلا نے کہا کہ مقدمے میں ٹھوس شواہد موجود نہیں اور گرفتاری کا مقصد صرف ملزمان کو ہراساں کرنا ہے ۔ تاہم عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کردیں۔ عدالتی فیصلہ سنائے جانے کے فوراً بعد اینٹی کرپشن کی ٹیم نے عدالت کے باہر کارروائی کرتے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر امتیاز شیخ سمیت 10 ملزمان کو حراست میں لے لیا جبکہ تین افراد عدالت میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے فوری طور پر گرفتار نہ ہوسکے ۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں اور جلد انہیں بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔